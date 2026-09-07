Rusia acuză Germania că se pregătește de confruntare directă. Lavrov: „Practic, ne declară război”

Serghei Lavrov acuză Germania că se îndreaptă spre un „război real” cu Rusia și îl atacă dur pe cancelarul Friedrich Merz. Declarațiile vin după ce Berlinul a acuzat Moscova că s-ar afla în spatele incidentului cu o dronă încărcată cu explozibil de pe aeroportul din Leipzig.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, lansează acuzații foarte dure la adresa Germaniei și susține că Berlinul se îndreaptă spre o confruntare directă cu Rusia. Șeful diplomației de la Moscova a vorbit chiar despre începutul unui „război real” și l-a atacat pe cancelarul Friedrich Merz pentru planurile de întărire a armatei germane.
Declarațiile vin după ce autoritățile germane au acuzat Rusia că s-ar afla în spatele incidentului produs în august pe aeroportul Leipzig/Halle, unde a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil. Moscova respinge acuzațiile și susține că Berlinul nu ar avea dovezi suficiente pentru a lega Rusia de acest caz.
Lavrov: „Acesta este, în esenţă, începutul unui război real”
Serghei Lavrov a criticat modul în care Germania a prezentat public concluziile anchetei privind incidentul de la Leipzig. Ministrul rus susține că autoritățile germane ar fi acuzat Rusia prea repede, fără ca investigația să fie, în opinia sa, suficient de clară.
„Leipzig, aeroport (...) Au găsit o dronă acolo. Au spus că este rusească şi nimeni nu s-a obosit să investigheze mai departe. În linii mari, acesta este, în esenţă, începutul unui război real”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat televiziunii ruse.
Germania are însă o poziție complet diferită. Autoritățile de la Berlin spun că datele strânse de poliție și serviciile de informații indică o implicare a Rusiei în incidentul de pe aeroport.
Lavrov îl atacă direct pe Friedrich Merz
Ministrul rus de Externe și-a îndreptat apoi criticile spre cancelarul Friedrich Merz, pe care îl acuză că vrea să transforme Germania într-o mare putere militară europeană. Lavrov consideră că această direcție, împreună cu măsurile luate împotriva Rusiei, arată o apropiere tot mai mare de o confruntare directă.
„Toate aceste declaraţii ale lui Merz despre transformarea Germaniei în principala putere militară din Europa sunt puse în practică. Practic, el ne declară război”, a spus Lavrov.
Șeful diplomației ruse a mers și mai departe și a făcut comparații cu perioada de dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial. El a legat inclusiv reducerea relațiilor diplomatice dintre cele două țări de tensiunile care existau înaintea conflictului mondial.
Lavrov a folosit unul dintre cele mai dure mesaje ale sale la adresa Germaniei din ultima perioadă. El a susținut că Berlinul nu ar fi învățat lecțiile trecutului și a vorbit despre reapariția unor tendințe pe care le-a legat de nazism.
„De fapt, se îndreaptă spre o declaraţie de război împotriva noastră. Lecţiile istoriei nu au fost învăţate. Şi se pare că toate aceste metastaze ale nazismului încep să se răspândească”, a afirmat Lavrov.
„Este un fenomen periculos. Şi mi se pare că guvernul rus va trage concluziile corespunzătoare”, a adăugat ministrul rus de Externe.
Relațiile dintre Germania și Rusia se răcesc tot mai mult
Schimbul de acuzații vine într-un moment în care relațiile dintre Berlin și Moscova sunt deja extrem de tensionate. Rusia a anunțat închiderea Institutului Goethe de pe teritoriul său și l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri german la Moscova, acuzând autoritățile germane de acțiuni și declarații ostile.
La rândul său, Germania a anunțat măsuri împotriva Rusiei după incidentul de la Leipzig. Berlinul a decis închiderea unui consulat rus și a luat măsuri și în privința activității centrului cultural rus din capitala germană.
Moscova respinge însă în continuare orice implicare în incidentul cu drona și susține că acuzațiile Germaniei sunt nefondate.
Germania spune că are dovezi privind implicarea Rusiei
Autoritățile germane au anunțat că incidentul de pe aeroportul Leipzig/Halle face parte, în opinia lor, dintr-un tipar mai larg de acțiuni de sabotaj și atacuri hibride îndreptate împotriva infrastructurii europene. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a spus că rezultatele anchetelor poliției și informațiile serviciilor de securitate duc spre o responsabilitate rusă.
Presa germană a relatat și că anchetatorii ar fi identificat ADN-ul a doi bărbați cu pașapoarte rusești, suspectați că ar fi adus drona pe aeroport. Ancheta continuă, iar Moscova respinge în continuare orice legătură cu incidentul.
În acest context, declarațiile lui Serghei Lavrov ridică și mai mult nivelul tensiunilor dintre cele două țări. Germania vorbește despre sabotaj și atacuri hibride, în timp ce Rusia acuză Berlinul că se îndreaptă spre o confruntare directă.