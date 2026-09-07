Rusia acuză Germania că se pregătește de confruntare directă. Lavrov: „Practic, ne declară război”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 08:46

Serghei Lavrov acuză Germania că se îndreaptă spre un „război real” cu Rusia și îl atacă dur pe cancelarul Friedrich Merz. Declarațiile vin după ce Berlinul a acuzat Moscova că s-ar afla în spatele incidentului cu o dronă încărcată cu explozibil de pe aeroportul din Leipzig.

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