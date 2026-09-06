Se complică ancheta lui Anthony Fauci, în dosarul COVID. FBI se interesează de plăți și convorbiri ascunse

Publicat 6 sept. 2026, 18:57 Actualizat 6 sept. 2026, 18:58

FBI intensifică investigația COVID care îl vizează, printre alții, pe doctorul Anthony Fauci, fost director al Institutului pentru Boli Infecțioase. Agenții analizează e‑mailuri, apeluri telefonice, înregistrări de plăți și posibile acoperiri oficiale, după ce un fost consilier a recunoscut că a ascuns documente federale.

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