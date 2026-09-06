Se complică ancheta lui Anthony Fauci, în dosarul COVID. FBI se interesează de plăți și convorbiri ascunse

FBI intensifică investigația COVID care îl vizează, printre alții, pe doctorul Anthony Fauci, fost director al Institutului pentru Boli Infecțioase. Agenții analizează e‑mailuri, apeluri telefonice, înregistrări de plăți și posibile acoperiri oficiale, după ce un fost consilier a recunoscut că a ascuns documente federale.
Un nou raport sugerează că FBI și Departamentul de Justiție, sub a doua administrație Trump, au intensificat investigațiile asupra dr. Anthony Fauci și a altor oameni de știință cu privire la originile COVID-19, relatează Mediafax, citând presa externă.
Cine l-a dat de gol pe Fauci?
Procurorii federali au citat înregistrări legate de Fauci în urma unei pledoarii de vinovăție a fostului său consilier, dr. David Morens, pentru ascunderea de înregistrări federale.
Anchetatorii examinează e-mailuri, apeluri telefonice și înregistrări de plăți pentru a determina dacă oficialii guvernamentali au încercat să ascundă o posibilă scurgere dintr-un laborator de la Institutul de Virologie din Wuhan, potrivit The Independent.
Audierea din Senat și invocarea celui de-al Cincilea Amendament
În ciuda faptului că a primit o grațiere preventivă de la fostul președinte american Joe Biden, în ianuarie 2025, Fauci a invocat cel de-al Cincilea Amendament de peste 100 de ori în timpul unei audieri în Senat privind pandemia.
Comisia pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului a votat ulterior, în august, pentru a-l declara pe Fauci în sfidarea Congresului, după ce acesta a refuzat să răspundă la întrebări.
Fauci si Trump, o relatie tensionată de controversele COVID
Relația dintre Anthony Fauci și Donald Trump a devenit una dintre cele mai vizibile tensiuni ale pandemiei, după ce cei doi au avut poziții diferite privind severitatea COVID‑19, măsurile de sănătate publică și comunicarea riscurilor către populație.
Fauci, în calitate de director al NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, una dintre cele 27 de agenții care compun NIH – National Institutes of Health din Statele Unite), a susținut restricții, purtarea măștii și avertismente prudente, în timp ce Trump a promovat mesaje optimiste și a criticat public agențiile federale pentru ritmul lent al răspunsului.
Divergențele au alimentat controverse majore, inclusiv acuzații politice privind originile virusului, presupuse acoperiri birocratice și rolul cercetătorilor americani în colaborările cu laboratorul din Wuhan — teme care au reapărut în investigațiile ulterioare ale Congresului și ale FBI.