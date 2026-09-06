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Extern· 1 min citire
Un concurent Survivor a rămas fără un picior, după ce a fost lovit de elicea unei bărci
Publicat6 sept. 2026, 09:06
SursăRealitatea PLUS
Accident teribil în timpul filmărilor pentru un reality show din Grecia. Un tânăr în vârstă de 21 de ani a rămas fără o parte din picior după ce a fost lovit de elicea unei ambarcațiuni turistice. Acesta susține că producătorii au permis desfășurarea activității în ape intens circulate de ambarcațiuni turistice, fără suficiente măsuri de siguranță, precum zone protejate sau bărci de supraveghere. Vă avertizez urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
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