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Un concurent Survivor a rămas fără un picior, după ce a fost lovit de elicea unei bărci

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Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 09:06
SursăRealitatea PLUS

Accident teribil în timpul filmărilor pentru un reality show din Grecia. Un tânăr în vârstă de 21 de ani a rămas fără o parte din picior după ce a fost lovit de elicea unei ambarcațiuni turistice. Acesta susține că producătorii au permis desfășurarea activității în ape intens circulate de ambarcațiuni turistice, fără suficiente măsuri de siguranță, precum zone protejate sau bărci de supraveghere. Vă avertizez urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Incidentul s-a produs în luna mai, în Republica Dominicană, în timp ce tânărul de 21 de ani, Stavros Floros, pescuia cu harponul în larg, în timpul unei pauze de la filmări.

În urma impactului, tânărul a suferit răni extrem de grave. Un turist aflat la bordul ambarcațiunii i-ar fi aplicat un garou, gest despre care tânărul spune că i-a salvat viața.

Ulterior, acesta a fost transportat la un spital din Miami, unde a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale și a rămas internat timp de 61 de zile.

Acum, tânărul a dat în judecată producătorii și cere despăgubiri de 100 de milioane de dolari. Producția a fost suspendată după accident, iar compania producătoare susține că incidentul a fost unul grav. Autoritățile investighează circumstanțele producerii acestuia. 

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