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SUA anunță distrugerea a trei petroliere iraniene, după un presupus atac asupra unor nave militare americane

Petrolier

Petrolier

Scris deDarius Stănescu
Publicat5 sept. 2026, 18:57
Actualizat5 sept. 2026, 18:58

Statele Unite au lovit sâmbătă trei petroliere iraniene, după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, IRGC, ar fi lansat rachete balistice către două nave ale Marinei americane, între care un portavion, potrivit informațiilor transmise de Comandamentul Central al SUA, CENTCOM.

Oficialii americani susțin că navele vizate au reușit să evite proiectilele lansate de Iran. În reacție, forțele SUA au atacat vase despre care afirmă că făceau parte din rețeaua navală utilizată de IRGC pentru transportul și comercializarea petrolului.

CENTCOM: Un portavion american și un distrugător au evitat rachetele Iranului

CENTCOM a precizat că petrolierul M/T Downy a fost scos definitiv din funcțiune în apropierea Insulei Kharg, unul dintre cele mai importante puncte ale industriei petroliere iraniene. O a doua navă, M/T Stark 1, a fost vizată în zona portului Jask, la intrarea în Golful Oman.

Un al treilea petrolier, care nu ar fi avut încărcătură la bord, a fost atacat în Golful Oman. Potrivit armatei americane, echipajul a primit ordin să evacueze înainte ca vasul să fie lovit în mai multe puncte considerate esențiale pentru funcționarea sa.

Două petroliere, vizate în apropiere de Insula Kharg și portul Jask

Washingtonul susține că cele trei nave făceau parte din așa-numita „flotă fantomă”, o rețea de petroliere folosită pentru evitarea restricțiilor comerciale și pentru finanțarea activităților IRGC și ale grupărilor aliate din regiune.

„Dacă IRGC deschide focul asupra a două nave americane, răspunsul nostru va produce pierderi economice și mai mari”, a transmis amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, într-un mesaj adresat forțelor iraniene.

Washingtonul acuză IRGC că finanțează operațiuni printr-o „flotă fantomă”

De cealaltă parte, presa iraniană a relatat că un petrolier a fost lovit cu rachete americane în apropiere de Insula Kharg. Agenția Tasnim a scris că nava, aflată într-o zonă de ancorare, ar fi fost atinsă de patru proiectile. Potrivit relatării, nu s-au înregistrat victime, iar membrii echipajului erau evacuați.

Incidentul amplifică tensiunile din Golful Persic și Golful Oman, rute strategice pentru exporturile de petrol și pentru traficul maritim internațional.

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