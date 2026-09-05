SUA anunță distrugerea a trei petroliere iraniene, după un presupus atac asupra unor nave militare americane

Publicat 5 sept. 2026, 18:57 Actualizat 5 sept. 2026, 18:58

Statele Unite au lovit sâmbătă trei petroliere iraniene, după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, IRGC, ar fi lansat rachete balistice către două nave ale Marinei americane, între care un portavion, potrivit informațiilor transmise de Comandamentul Central al SUA, CENTCOM.

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