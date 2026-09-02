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Extern· 2 min citire
Arabia Saudită acuză Iranul că a atacat un petrolier în Strâmtoarea Ormuz. Doi marinari au murit
FOTO: Arhivă
Publicat2 sept. 2026, 19:41
Actualizat2 sept. 2026, 19:43
Arabia Saudită, cel mai mare exportator de ţiţei din lume, a anunţat miercuri că un atac iranian asupra unui petrolier operat de compania naţională de transport maritim Bahri s-a soldat cu moartea a doi marinari filipinezi, relatează Reuters.
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