Estonia și-a ales o nouă președintă. Mesajul transmis de Nicușor Dan după votul din Parlamentul de la Tallinn

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 18:14

Ulle Madise, avocată și cancelar al justiției din Estonia, a fost aleasă miercuri în funcția de președintă a țării. Votul a avut loc în Parlamentul de la Tallinn, iar noul șef al statului estonian a primit imediat un mesaj din partea președintelui României, Nicușor Dan.

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