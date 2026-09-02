Estonia și-a ales o nouă președintă. Mesajul transmis de Nicușor Dan după votul din Parlamentul de la Tallinn

Ulle Madise, avocată și cancelar al justiției din Estonia, a fost aleasă miercuri în funcția de președintă a țării. Votul a avut loc în Parlamentul de la Tallinn, iar noul șef al statului estonian a primit imediat un mesaj din partea președintelui României, Nicușor Dan.
Madise devine a doua femeie care ocupă funcția de președinte al Estoniei. Ea a obținut 71 de voturi în urma unui scrutin secret desfășurat în Riigikogu, Parlamentul estonian format din 101 membri.
Ulle Madise a primit 71 de voturi
Înaintea votului din Parlament, Ulle Madise s-a adresat parlamentarilor și a vorbit despre importanța solidarității și a încrederii într-o societate.
Noua președintă a Estoniei a susținut că dimensiunea redusă a unei țări nu îi limitează capacitatea de a avea un rol important și de a contribui la evoluția comunității internaționale.
„Toţi trebuie să aibă şansa să simtă că sunt valoroşi şi că munca, viaţa şi creaţia lor contează în aceeaşi măsură”, a spus ea.
Madise are 51 de ani și ocupă din 2015 funcția de cancelar al justiției, instituție care verifică constituționalitatea și legalitatea actelor juridice emise de autoritățile legislative, executive și locale și îndeplinește, totodată, rolul de avocat al poporului.
Mesajul transmis de noua președintă
Experiența sa în această funcție a fost reflectată și în discursul susținut înaintea alegerii. Madise a vorbit despre situațiile în care oamenii sunt tratați nedrept, hărțuiți sau umiliți și despre necesitatea de a reduce astfel de cazuri.
Ea a invitat la eforturi pentru ca mai puțini oameni să ajungă să se simtă rău acasă, la școală sau la locul de muncă după ce au fost nedreptățiți, li s-a refuzat ceva sau au rămas în urmă.
Madise a invitat să se facă „tot posibilul pentru ca să nu existe atât de mulţi ca aceia care se numără acum printre cei care au fost trataţi nedrept şi au motive să se simtă rău acasă, la şcoală sau la muncă atunci când au fost hărţuiţi sau umiliţi, când li s-a refuzat ceva sau când au rămas în urmă”
În discursul său, președinta aleasă a pus accent și pe responsabilitatea individuală, pledând pentru implicare în rezolvarea problemelor, nu doar pentru sesizarea lor.
„atunci când vezi ceva greşit, să te duci să te plângi, să urmăm mai degrabă principiul înţelepciunii populare: dacă vezi ceva greşit, du-te şi repară-l”.
Viziunea lui Madise pentru Estonia
Ulle Madise a vorbit și despre rolul pe care Estonia îl poate avea în plan internațional, în ciuda dimensiunii sale.
Estonia, a afirmat ea, este o „ţară mică şi o naţiune înţeleaptă, poate fi cea care exercită influenţă, care este inovatoare şi care, în plus, colaborează pe plan internaţional şi, făcând aceasta, aduce beneficii tuturor”.
Președintele României, Nicușor Dan, i-a transmis felicitări lui Ulle Madise după alegerea sa în funcția de președinte al Estoniei.
„Felicitări, Ülle Madise, pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Estoniei! România și Estonia sunt parteneri europeni apropiați și aliați NATO, uniți de responsabilitatea comună pentru securitatea regiunii noastre și a flancului estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Aștept cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape împreună pentru aprofundarea parteneriatului nostru, pentru securitatea și prosperitatea popoarelor noastre.”