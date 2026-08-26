Momentul din zi când trebuie să aplici uleiul de păr pentru a stimula creșterea. Trucul pentru o podoabă capilară bogată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 18:49

Uleiul de păr face parte de secole din ritualurile de îngrijire, dar o întrebare rămâne actuală: când este cel mai bine să îl aplici? Dimineața, seara sau înainte de spălare? Deși există numeroase recomandări, nu sunt dovezi clare că un anumit moment al zilei stimulează mai mult creșterea părului. În schimb, contează tipul de ulei, modul de aplicare și nevoile părului și ale scalpului.

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