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Politica· 2 min citire

USR l-a reconfirmat pe Dominic Fritz în fruntea partidului. Reacția primarului Timișoarei

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 20:09
Actualizat19 aug. 2026, 20:10

Liderii USR i-au dat votul de încredere lui Dominic Fritz. Comitetul Politic al partidului l-a reconfirmat, miercuri, în unanimitate, în funcția de președinte al formațiunii, în cadrul unei ședințe la care au participat 151 de membri ai forului de conducere.

Liderii USR i-au dat votul de încredere lui Dominic Fritz

Partidul a reafirmat astfel sprijinul politic pentru Dominic Fritz și a transmis că va rămâne în opoziție față de orice tentativă de „capturare a instituțiilor democratice ale statului român” și de folosire a instituțiilor în interes politic.

„USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului”, se arată într-un comunicat transmis la finalul ședinței.

Reprezentanții USR au făcut referire și la decizia Curții Constituționale privind Legea integrității, despre care susțin că nu poate schimba nici votul timișorenilor, nici opțiunea membrilor partidului exprimată prin vot direct pentru Dominic Fritz.

„În fața acestui atac, USR este mai unit și mai determinat ca niciodată să apere democrația, statul de drept și votul cetățenilor”, au transmis reprezentanții formațiunii.

USR susține, de asemenea, că încălcarea principiului constituțional potrivit căruia legea nu poate produce efecte pentru trecut creează un „precedent extrem de periculos”.

„Dacă regulile pot fi schimbate retroactiv pentru a lovi un adversar politic, atunci niciun cetățean nu mai poate avea garanția că este protejat în fața arbitrariului puterii”, se mai arată în comunicat.

Reacția lui Dominic Fritz

La scrut timp, Dominic Fritz a reacționat pe pagina sa de Facebook, subliniind că ”mafia sistemului a crezut că legea anti-Fritz/anti-Timișoara ne va dezbina. S-au înșelat”.

El le-a mulțumit colegilor din partid care l-au susținut și i-au dat votul de încredere, dar și tuturor celor care și-au arătat public sprijinul.

”Mulțumesc celor peste 150 colegi care în Comitetul Politic al USR de azi mi-au dat un vot unanim de încredere.

Mulțumesc și tuturor celor care se mobilizează zilele acestea pentru statul de drept în România, dincolo de apartenențe politice.

Rămâne cum am stabilit: nu mor caii cum vor câinii”, a mai spus acesta.

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