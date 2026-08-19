USR l-a reconfirmat pe Dominic Fritz în fruntea partidului. Reacția primarului Timișoarei

Publicat 19 aug. 2026, 20:09 Actualizat 19 aug. 2026, 20:10

Liderii USR i-au dat votul de încredere lui Dominic Fritz. Comitetul Politic al partidului l-a reconfirmat, miercuri, în unanimitate, în funcția de președinte al formațiunii, în cadrul unei ședințe la care au participat 151 de membri ai forului de conducere.

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