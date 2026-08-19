Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
USR l-a reconfirmat pe Dominic Fritz în fruntea partidului. Reacția primarului Timișoarei
FOTO: Facebook
Publicat19 aug. 2026, 20:09
Actualizat19 aug. 2026, 20:10
Liderii USR i-au dat votul de încredere lui Dominic Fritz. Comitetul Politic al partidului l-a reconfirmat, miercuri, în unanimitate, în funcția de președinte al formațiunii, în cadrul unei ședințe la care au participat 151 de membri ai forului de conducere.
Citește și
- 20:00Ilie Bolojan, clarificări pe Legea Salarizării: „Bruxelles-ul nu a respins proiectul, dar anvelopa financiară trebuie sustenabilă”
- 19:54Ilie Bolojan: ”E nevoie de un guvern cu forţe depline. Cu cât se face mai repede, cu atât e mai bine”
- 17:58Bolojan renovează doar căminele din fieful său. Studenții din București suportă condițiile deplorabile
- 15:53Angajații din Guvern îi cer explicații lui Bolojan despre relația cu afaceristul Beniamin Rus: „Ați inaugurat o investiție publică sau succesul unui apropiat?”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News