Dan Dungaciu dezvăluie ce se pregătește pentru luni la Cotroceni. Ce spune despre o posibilă alianță între AUR și PSD
Dan Dungaciu dezvăluie ce se pregătește pentru luni la Cotroceni
Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, 5 octombrie, partidele și formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni, pentru consultări în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru. AUR este programat la ora 14:30, după PSD și înaintea PNL și USR.
Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a explicat de ce formațiunea va participa la întâlnire, deși susține că decizia privind viitoarea configurație guvernamentală este deja conturată. El a vorbit și despre relația dintre AUR și PSD, despre posibilitatea formării unui guvern și despre varianta alegerilor anticipate.
De ce merge AUR la consultările de la Cotroceni
Dan Dungaciu susține că AUR știe la ce să se aștepte de la întâlnirea de luni, dar a decis să participe pentru a transmite direct mesajele formațiunii către președintele Nicușor Dan.
„Noi știm la ce să ne așteptăm și în pofida faptului că știm la ce să ne așteptăm, am decis să participăm într-o delegație de cinci persoane la întâlnirea cu președintele, la Cotroceni, să dăm curs invitației venite de la Cotroceni.
Dăm curs invitației venite de la Cotroceni nu pentru a discuta ceva esențial legat de viitoarea configurație politică din România, pentru că lucrul acesta președintele a decis să-l discute doar cu jumătate de Românie sau, dacă vreți, cu acea jumătate de Românie pe care dânsul o consideră acceptabilă.
Cealaltă este, vorba doamnei Hillary Clinton, deplorables, este acea parte de Românie care e o problemă pentru România, pentru că așa gândește domnul Nicușor Dan.
În pofida acestei decizii care este deja luată din punctul nostru de vedere la Cotroceni, am decis să mergem totuși acolo, ca să nu măcar să dăm un semnal și să transmitem mesajele noastre legate de greșeala pe care Cotroceniul o face rupând România în două.”
„Cordonul sanitar”
Prim-vicepreședintele AUR a susținut că ceea ce consideră a fi excluderea formațiunii din discuțiile privind viitoarea guvernare nu ar fi doar o decizie internă, ci una pe care o atribuie unui context geopolitic mai larg.
„Când spun Cotroceni mă refer aici, evident, și la toate partidele care susțin, tacit sau nu, explicit sau nu, acest tip de demers pe care președintele îl face, că se numește cordon sanitar sau zidul de foc, cum ar spune germanii, asta are mai puțină importanță.
Dar decizia s-a luat, nu este o decizie politică, nu ține doar de București, este o decizie geopolitică, s-a luat la Bruxelles. Toată lumea se conformează, domnul Nicușor Dan nu face decât să o exprime.”
Dungaciu a prezentat și ceea ce consideră că se va întâmpla la consultările de luni și a susținut că discuțiile vor viza, în esență, desemnarea unui premier care să refacă vechea formulă de guvernare.
„Prin urmare nu se pune problema să se întâmple altceva decât să se propună un premier, nu neapărat numele pe care ați vehiculat dumneavoastră, dar care să încerce să reașeze pe pozițiile disciplinate oameni din fosta coaliție de guvernare. Despre asta va fi vorba luni la Cotroceni.”
Comparația cu liderii occidentali
Dan Dungaciu a explicat că AUR va merge la Cotroceni și pentru a transmite un avertisment privind menținerea unei divizări politice pe care o consideră problematică.
„În pofida acestui fapt am decis totuși să mergem acolo, măcar să avertizăm față pe faptul că nici lui Joe Biden, nici lui Merz, nici premierilor din Marea Britanie, nici lui Macron nu le-a reușit această obstinație în a ține statele lor rupte în două.
Cam toți s-au prăbușit în sondaje, cam toți și-au ratat, dacă vreți, proiectul politic.”
AUR și ideea unei propuneri de premier
Întrebat dacă AUR va merge la Cotroceni și cu o propunere de premier, în contextul schimbărilor politice din mai multe state europene, Dungaciu a vorbit despre ceea ce consideră a fi rezistența clasei politice la schimbările din politica europeană.
„E un semn de întrebare sau ar trebui să fie, însă în fața acestei schimbări majore, aproape revoluționare, din politica europeană, cel puțin la firul ierbii, reacția mainstream-ului european, incluzând România, este să reziste, să rămână obstinat pe poziții, să nu accepte că politica se poate face și altfel, că valorile în politică ar putea să fie și altele.
Deci toată clasa politică de la București a decis să rămână pe aceste poziții și să meargă mai departe. Nu e vorba numai de domnul Nicușor Dan, că ar fi mult prea simplu să spunem că domnul Nicușor Dan este singurul vinovat.”
Dungaciu a spus că AUR a analizat inclusiv posibilitatea de a veni cu un candidat pentru funcția de premier, dar consideră că problema principală este poziția președintelui față de participarea partidului la guvernare.
„Niciun partid din actuala coaliție n-a îndrăznit, cum s-ar spune, să rupă rândurile, iar ideea de a merge noi cu un candidat de premier, sigur am discutat-o și noi, problema este următoarea: președintele Nicușor Dan a spus foarte clar că nu admite niciun guvern în care AUR-ul face parte, sau pe care AUR să-l susțină.
Prin urmare, problema nu e la noi, să ne înțelegem, nici măcar la domnul Nicușor Dan. Toate partidele din fosta coaliție au răspuns, am înțeles la ordinul care a venit, nu se știe clar de unde, și au decis să accepte această stare de fapt. Deci nu e vorba că AUR-ul a discutat sau nu cu alte partide. Nu.
PSD-ul nu îndrăznește să discute cu AUR la nivel oficial, nu are voie să facă asta și evident că și PSD-ul, la rândul lui, este tot un partid din vechea coaliție, e un partid din vechea generație, e un partid care are atâtă libertate cât îi să îngăduie, în cazul de față o libertate foarte redusă.”
Dungaciu neagă existența unor negocieri AUR-PSD
Prim-vicepreședintele AUR a insistat că între formațiunea sa și PSD nu există, în acest moment, o negociere oficială pentru formarea unui guvern.
„Prin urmare, nu e nicio discutie oficială între AUR și PSD nu există vreo discuție, vreo înțelegere. Toată povestea aceasta cu o eventuală alternativă de guvernare nu se blochează pentru că AUR nu dorește. Se blochează pentru că PSD-ul nu are voie să facă așa ceva și să iasă din front. Până la urmă despre asta este vorba. Încă o dată despre asta va fi vorba la Cotroceni de luni încolo.”
Scenariul unui guvern susținut de AUR
În ceea ce privește varianta în care PSD și AUR ar ajunge la un acord privind programul de guvernare și împărțirea portofoliilor, Dungaciu a precizat că nu există în prezent o asemenea discuție și că partidul nu intenționează să susțină din exterior un guvern din care nu face parte.
„Nu a fost nicio discuție, nu s-a instituit nicio discuție, nu am primit nicio invitație în sensul ăsta. Nici nu s-a pus problema. Nu sunt convins că domnul Grindeanu va primi acest mandat. Nu sunt deloc convins, între noi fie vorba, dar nu fac acum comentarii politice.”
El a explicat și care ar fi pașii pe care AUR i-ar urma dacă ar primi o invitație oficială la negocieri.
„Deci PSD-ul nu are nici curajul, nici permisiunea să înceapă o asemenea negociere formală. Doi. Nu se pune problema să susținem un guvern în care nu facem parte, cum am spus, repetat, iar o eventuală participare la guvern a AUR-ului se face în urma unor negocieri. Prin urmare, dacă primim o invitație formală la negociere, stabilim o echipă de negociere, un mandat de negociere, discutăm între noi și reușim sau nu să constituim un guvern. Așa funcționează lucrurile în ceea ce se numește o democrație europeană.”
Dungaciu a afirmat că PSD nu a transmis până în prezent o asemenea invitație și a legat această situație de poziția președintelui privind participarea AUR la guvernare. Poziția publică a lui Nicușor Dan privind excluderea AUR dintr-o eventuală formulă de guvernare a fost relatată și în contextul noilor consultări de la Cotroceni.
„Doar că PSD-ul nu a transmis nicio invitație în acest sens, nu și-a exprimat dorința să se întâmple lucrurile în această direcție. Deci toată povestea asta e doar o poveste frumoasă sau nu, fiecare cu opțiunile lui politice, dar care nu se petrece, nu doar din cauza lui Nicușor Dan, sigur și din cauza lui sau în primul rând din cauza președintelui Nicușor Dan, dar nu se petrece pentru că Partidul Social Democrat nu are voie să facă un asemenea pas.”
„Cordonul sanitar”, în viziunea lui Dungaciu
Prim-vicepreședintele AUR a extins critica și asupra partidelor europene pe care le consideră parte a aceleiași formule politice.
„Cordonul sanitar nu e inventat de noi. E inventat de ei toți, iar acei toți sunt și liberalii, popularii, social-democrații, ecologiștii, stânga și cine vreți dumneavoastră. PSD-ul este partea aceleași echipe, chiar dacă încearcă uneori, nu-i așa, să danseze pe ambele ringuri, crezând că poate să amăgească pe cineva. Nu e cazul.”
Dungaciu invocă alegerile anticipate
Dan Dungaciu a vorbit despre posibilitatea ca România să rămână cu o majoritate parlamentară slabă și a indicat alegerile anticipate drept alternativa pe care o vede la actualul scenariu politic.
„România va mai fi guvernată un an și jumătate cu o majoritate slabă, precară, peste un an de zile s-ar putea să fim în aceeași conversație despre căderea guvernului. Evident cu o majoritate care nu va putea să facă nicio reformă serioasă sau nicio schimbare serioasă în această țară. De-asta alternativa la toată povestea asta sunt alegerile anticipate.
Doar că ei n-au voie să facă alegeri anticipate, pentru că nu pot da drumul unui semnal politic și geopolitic atât de amplu într-o țară totuși importantă, în Uniunea Europeană, în perspectiva viitoarelor alegeri din 2027, din Polonia, din Italia, din Franța și așa mai departe. Asta este ecuația geopolitică a acestui joc și România va fi victima nefericită acestei stări de fapt și politicienii vor duce la îndeplinire tocmai și la timp, nu politicienii, nu toți, ci cei din coaliția de fostă guvernare, frunte cu domnul Nicușor Dan, aceste lucruri. Despre asta vorba luni la Cotroceni.”
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