Dan Dungaciu dezvăluie ce se pregătește pentru luni la Cotroceni. Ce spune despre o posibilă alianță între AUR și PSD

Publicat 3 oct. 2026, 21:32 Actualizat 3 oct. 2026, 21:52 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, 5 octombrie, partidele și formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni, pentru consultări în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru. AUR este programat la ora 14:30, după PSD și înaintea PNL și USR.

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