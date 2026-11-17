Publicat 17 nov. 2026, 11:46 Actualizat 17 nov. 2026, 13:04 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul privind folosirea unei mașini a Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei lui Ilie Bolojan ajunge în Parlament. Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat, marți, 17 noiembrie, că a strâns 70 de semnături pentru înființarea unei comisii de anchetă care să verifice dacă fostul premier a încălcat legea prin presupusa utilizare a resurselor statului pentru transportul invitaților la evenimentul privat. Proiectul de hotărâre ar urma să fie discutat miercuri, 18 noiembrie, în Camera Deputaților, conform Realitatea PLUS.

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