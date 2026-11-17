Scandalul privind folosirea unei mașini a Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei lui Ilie Bolojan ajunge în Parlament. Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat, marți, 17 noiembrie, că a strâns 70 de semnături pentru înființarea unei comisii de anchetă care să verifice dacă fostul premier a încălcat legea prin presupusa utilizare a resurselor statului pentru transportul invitaților la evenimentul privat. Proiectul de hotărâre ar urma să fie discutat miercuri, 18 noiembrie, în Camera Deputaților, conform Realitatea PLUS.
UPDATE: Dumitru Coarnă a depus 70 de semnături pentru o comisie de anchetă în cazul lui Ilie Bolojan
Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a anunțat că a depus oficial proiectul de hotărâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind presupusa folosire abuzivă a mașinilor Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, organizată la Oradea. Inițiativa este susținută de 70 de deputați din PSD, AUR, SOS România și din rândul parlamentarilor neafiliați, fără semnături din partea PNL.
Coarnă a precizat că proiectul a primit număr de înregistrare și ar putea fi discutat miercuri, 18 noiembrie, în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, urmând să ajungă ulterior în plen pentru dezbatere și vot. Deputatul susține că ancheta trebuie să stabilească dacă resursele publice au fost utilizate nejustificat pentru transportul invitaților la evenimentul privat. Totodată, acesta a anunțat că ia în calcul formularea unei plângeri penale pentru abuz în serviciu, în cazul în care comisia nu va fi înființată.
Dumitru Coarnă a strâns 70 de semnături pentru anchetarea scandalului SPP. Proiectul ajunge în Parlament
Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat că a obținut sprijinul necesar pentru inițierea unei comisii parlamentare de anchetă în cazul presupusei folosiri a unei mașini SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Parlamentarul susține că a reușit să strângă 70 de semnături, cu 20 mai multe decât pragul minim prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților. Potrivit acestuia, inițiativa este susținută de parlamentari din SOS România, AUR, PSD și din grupul deputaților neafiliați.
Parlamentarul a precizat că urmează să depună proiectul de hotărâre la Secretariatul General al Camerei Deputaților, astfel încât documentul să poată fi discutat miercuri, 18 noiembrie. Potrivit regulamentului, o comisie de anchetă poate fi înființată la solicitarea a cel puțin 50 de deputați din minimum două grupuri parlamentare, însă decizia finală aparține Camerei Deputaților. Prin urmare, strângerea semnăturilor reprezintă doar prima etapă, fără să însemne că ancheta a fost deja aprobată.
Coarnă îl acuză pe Bolojan că a transformat SPP în taxi pentru invitații de la nuntă
Dumitru Coarnă a lansat acuzații dure la adresa fostului premier, susținând că folosirea unei mașini a Serviciului de Protecție și Pază pentru transportul unor invitați la un eveniment privat ridică probleme atât de legalitate, cât și de moralitate. Deputatul consideră că instituțiile statului nu trebuie să fie puse în slujba intereselor personale ale demnitarilor, indiferent de valoarea cheltuielilor implicate.
Parlamentarul a criticat și ceea ce consideră a fi o practică răspândită în administrația publică, unde unii aleși locali ar utiliza mașinile instituțiilor în interes personal. Coarnă a susținut că Ilie Bolojan ar fi procedat ca în perioada în care conducea Primăria Oradea, considerând că poate dispune de un autoturism al statului pentru transportul invitaților la nunta fiicei sale. Acuzațiile formulate de deputat nu echivalează însă cu stabilirea unei încălcări a legii, aceasta urmând să fie verificată de instituțiile competente.
Mașina SPP, folosită pentru transportul invitaților? Ce ar urma să verifice ancheta
Controversa a izbucnit după nunta Luciei Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier, organizată sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea. În spațiul public au apărut informații și imagini potrivit cărora un autoturism Volkswagen Touareg, utilizat de echipa SPP care asigură protecția lui Ilie Bolojan, ar fi fost folosit pentru preluarea unor invitați de la aeroport și transportarea acestora la hotel.
Printre persoanele despre care s-a relatat că ar fi beneficiat de transport se numără femeia de afaceri Cristina Bâtlan și soțul acesteia. Presupusa folosire a resurselor SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan a provocat reacții politice și solicitări de clarificare privind condițiile în care agenții serviciului au participat la eveniment.
Prin comisia de anchetă, parlamentarii vor să stabilească dacă autoturismul și personalul SPP au fost folosite în baza unei misiuni oficiale, cine a dispus eventualele deplasări și dacă transportul invitaților a respectat atribuțiile legale ale instituției. O altă întrebare este dacă Ilie Bolojan a solicitat personal efectuarea acestor curse sau dacă deciziile au fost luate la nivelul echipei de protecție.
Miercuri, zi importantă în Parlament. Ce se întâmplă cu solicitarea de anchetă
Dumitru Coarnă susține că proiectul de hotărâre privind înființarea comisiei de anchetă va fi discutat miercuri, 18 noiembrie, în Camera Deputaților. Dacă demersul va primi votul necesar, parlamentarii vor putea începe verificările privind modul în care au fost utilizate resursele Serviciului de Protecție și Pază la evenimentul privat.