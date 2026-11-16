Financial Times, radiografia României și a premierului Luca Niculescu: „Fostul jurnalist care încearcă să repare deficitul”

România și noul său premier, Luca Niculescu, sunt în atenția presei internaționale. Reputata publicație britanică Financial Times face o radiografie a economiei românești și prezintă planurile șefului Executivului pentru reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Obiectivul Guvernului este ca deficitul să ajungă la 5,2% din PIB în 2027, prin reducerea cheltuielilor publice și reorganizarea administrației. Premierul exclude însă tăierea pensiilor și a beneficiilor sociale. Jurnaliștii britanici atrag atenția și asupra datoriei publice, care a depășit 61% din PIB, după o perioadă de instabilitate politică și economică.
Financial Times, despre Luca Niculescu: Fostul jurnalist care încearcă să repare deficitul României
Publicația britanică Financial Times i-a dedicat un material premierului Luca Niculescu, în care analizează provocările economice cu care se confruntă România și măsurile pe care noul Guvern intenționează să le adopte. Jurnaliștii britanici îl prezintă pe șeful Executivului drept fostul jurnalist care încearcă să repare unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Europa și să restabilească încrederea în autoritățile române, după ani de turbulențe politice și economice.
În interviul acordat publicației britanice, Luca Niculescu a explicat că Guvernul său urmărește reducerea deficitului bugetar de la 7,8% din PIB, cât a înregistrat România în 2025, la 5,2% din PIB în 2027. Premierul recunoaște că misiunea nu este una simplă, însă se declară optimist în privința rezultatelor pe care le-ar putea avea reformele pregătite de Executiv. Anunțul vine în contextul în care șeful Guvernului a prezentat și calendarul adoptării bugetului României pe 2027, obiectivul fiind ca proiectul să fie votat de Parlament până la sfârșitul lunii decembrie.
Luca Niculescu exclude tăierea pensiilor și a ajutoarelor sociale. De unde vrea să facă economii Guvernul
Una dintre cele mai importante informații prezentate de Financial Times îi privește direct pe pensionarii și pe românii care beneficiază de ajutoare sociale. Premierul Luca Niculescu exclude reducerea acestor venituri, în ciuda presiunii asupra bugetului și a angajamentului României de a diminua deficitul bugetar.
În schimb, șeful Executivului mizează pe reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului, prin comasarea unor ministere și agenții, dar și prin reorganizarea administrației regionale și locale. O altă măsură vizează îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, în special a TVA, domeniu în care România continuă să aibă dificultăți. Publicația britanică amintește că pensiile și prestațiile sociale reprezintă un subiect sensibil pentru social-democrați, iar măsurile de austeritate și reformele companiilor de stat au fost printre temele care au provocat tensiuni în fosta coaliție de guvernare.
Datoria publică a României a depășit 61% din PIB. Țara a fost aproape să piardă ratingul recomandat investițiilor
Financial Times atrage atenția și asupra creșterii accelerate a datoriei publice a României. Dacă în 2019 aceasta reprezenta aproximativ 35% din PIB, în 2026 a depășit pragul de 61%. Instabilitatea politică și dificultățile bugetare au apropiat România de pierderea ratingului recomandat investițiilor, situație care a contribuit la creșterea costurilor de împrumut.
Un asemenea scenariu ar pune o presiune și mai mare asupra finanțelor publice, deoarece statul ar putea fi nevoit să plătească dobânzi mai ridicate pentru banii pe care îi împrumută. Într-un moment în care o parte importantă din veniturile bugetare este deja destinată plății dobânzilor, reducerea costurilor de finanțare reprezintă una dintre prioritățile autorităților. Jurnaliștii britanici notează însă că formarea noului Guvern și angajamentele privind reducerea deficitului au contribuit la calmarea îngrijorărilor de pe piețele financiare.
Luca Niculescu, optimist în privința economiei: „România este o țară în care merită să ai încredere”
Premierul susține că primele semnale venite din partea investitorilor sunt încurajatoare. În interviul pentru Financial Times, acesta a făcut referire la o emisiune recentă de obligațiuni, prin care România a atras 4,5 miliarde de euro, în condițiile unei cereri ridicate din partea investitorilor.
Șeful Executivului își propune, totodată, să atragă mai multe investiții străine și să încurajeze companiile românești să investească. Printre domeniile în care Guvernul vede oportunități importante se numără energia și industria de apărare.
Financial Times prezintă însă și cealaltă față a economiei românești: încrederea mediului de afaceri rămâne scăzută, iar ritmul de creștere economică este modest. În acest context, reducerea deficitului, atragerea investițiilor și restabilirea încrederii în instituțiile statului reprezintă principalele provocări ale noului Executiv.