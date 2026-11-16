Financial Times, radiografia României și a premierului Luca Niculescu: „Fostul jurnalist care încearcă să repare deficitul”

Publicat 16 nov. 2026, 14:01 Sursă Realitatea PLUS

România și noul său premier, Luca Niculescu, sunt în atenția presei internaționale. Reputata publicație britanică Financial Times face o radiografie a economiei românești și prezintă planurile șefului Executivului pentru reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Obiectivul Guvernului este ca deficitul să ajungă la 5,2% din PIB în 2027, prin reducerea cheltuielilor publice și reorganizarea administrației. Premierul exclude însă tăierea pensiilor și a beneficiilor sociale. Jurnaliștii britanici atrag atenția și asupra datoriei publice, care a depășit 61% din PIB, după o perioadă de instabilitate politică și economică.

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