Bolojan i-a făcut nunta fiicei sale la milionarul conectat la bani publici

Ies la iveală detalii controversate după nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Avem dezvăluiri uluitoare despre legăturile politicienilor din fieful fostului premier. Patronul sălii de evenimente unde a fost organizată nunta este Gheorghe Neag, un mare afacerist în domeniul construcțiilor și fiul fostului consilier județean PNL, Dumitru Neag. În jurul acestora s-au derulat numeroase afaceri la nivel local. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere tuturor celor menționați.
Legăturile lui Bolojan cu milionarii-cheie din Bihor
Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a scos la iveală toate legăturile sulfuroase ale fostului premier și afacerile din fieful său. Totul pornește de la locația în care a avut loc nunta. Localul Palazzo este deținut de Gheorghe Dumitru Neag, fost consilier județean PNL și om de afaceri în construcții alături de cumnatul lui Florin Birta, primarul municipiului Oradea. De la numele lui Neag pornește și întreaga caracatiță din jurul premierului demis. Printre altele, Gheorghe Neag este asociat și cu firma de construcții Flodor Transcom, beneficiară a unor contracte publice importante în reședința Bihorului, precum cel pentru modernizarea pietonalei Republicii din Oradea, în valoare de 12,4 milioane de lei, sau amenajarea a patru parcuri în valoare de 55 de milioane de lei. În total, anul trecut, ar fi încasat 67,4 milioane de lei din contracte cu statul, conform Bihoreanul.
Omul de afaceri controversat are mai multe investiții comune cu politicieni influenți din județ. Andreea Mălan, spre exemplu, fiica președintelui de Consiliu Județean din Bihor, figurează într-o cooperativă agricolă alături de Gheorghe Neag. În plus, presa locală vorbește despre afaceri comune cu președintele de CJ, ba chiar implicarea directă în investiția turistică de la Colești.
Gheorghe Neag apare în mai multe imagini pe pagina care promovează turismul în satul Colești. Potrivit presei locale, el ar fi cumpărat alături de un partener de afaceri nu mai puțin de 20 de proprietăți.
Pe pagina sa de Facebook, președintele Consiliului Județean Mircea Mălan a promovat evenimente sponsorizate de proiectul din Colești.
Mai mult, în 2020, chiar Ilie Bolojan însuși a vizitat zona alături de Mircea Mălan, pe vremea când candida pentru conducerea județului.
Gheorghe Neag are legături și cu familia Dumitru Țiplea, finul lui Ilie Bolojan. Potrivit unei investigații Bihoreanul, soția acestuia din urmă deține 5% dintr-o societate din acționariatul Asfamixt, firma deținută de tatăl lui Gheorghe Neag, Dumitru Neag. În 2009, Asfamixt a obținut de la CJ Bihor un contract pentru drumul Bicaciu–Ianoșda, cu o ofertă de aproximativ 16 milioane lei, față de oferta de 12 milioane lei a concurentului clasat inițial primul.