Bolojan i-a făcut nunta fiicei sale la milionarul conectat la bani publici

Publicat 15 nov. 2026, 20:48 Actualizat 15 nov. 2026, 20:52 Sursă Realitatea PLUS

Ies la iveală detalii controversate după nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Avem dezvăluiri uluitoare despre legăturile politicienilor din fieful fostului premier. Patronul sălii de evenimente unde a fost organizată nunta este Gheorghe Neag, un mare afacerist în domeniul construcțiilor și fiul fostului consilier județean PNL, Dumitru Neag. În jurul acestora s-au derulat numeroase afaceri la nivel local. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere tuturor celor menționați.

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