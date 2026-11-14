Lux în criză, nuntă cu fast în familia Bolojan. Fiica fostului premier se mărită

Lux și opulență în familia lui Ilie Bolojan, în plină criză economică. În timp ce românilor li s-a cerut austeritate și solidaritate, fiica fostului premier se căsătorește într-o locație exclusivistă din Oradea, cu o sală de 400 de locuri. La nuntă sunt așteptați și mai mulți grei ai PNL.
Fiica lui Bolojan, nuntă în locație exclusivistă
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan, în timp ce românilor li se cere să strângă cureaua. Fiica cea mare a fostului premier se căsătorește la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist al FC Bihor.
Petrecerea are loc la Palazzo Grand Hall, o locație exclusivistă cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane. Potrivit informațiilor obținute cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru o nuntă cu peste 200 de persoane, costul total pentru locație, care include meniu, băuturi și alte servicii, se situează, în medie, între 11.000 EUR și 18.000 EUR, echivalentul a 55 - 90 de mii de lei.
Ceremonia religioasă a fost programată la Biserica cu Lună, iar la petrecere sunt așteptați și mai mulți lideri liberali, printre care Daniel Buda, Florin Roman și Dan Motreanu. Reprezentanții PNL spun că este o nuntă privată, dar imaginile și amploarea evenimentului contrastează puternic cu discursul de austeritate promovat de Ilie Bolojan în perioada în care s-a aflat la Palatul Victoria.