Anca Alexandrescu îl atacă dur pe George Simion înaintea protestului: „De ce nu aveți curajul să vă asumați organizarea?”

Anca Alexandrescu l-a criticat dur pe liderul AUR, George Simion, în contextul protestului anunțat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, la București. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” i-a reproșat acestuia că nu își asumă direct organizarea manifestației și că îi îndeamnă pe oameni să iasă în stradă fără să le explice, în opinia sa, toate riscurile. Jurnalista a ridicat și întrebări despre mesajele trimise de partid pentru mobilizarea participanților.
În intervenția sa, la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a spus că va continua să vorbească despre acțiunile lui George Simion și despre ceea ce consideră a fi lipsa de asumare a acestuia în privința protestului de sâmbătă.
Anca Alexandrescu: „De ce nu aveți curajul să vă asumați organizarea acestui protest?”
Unul dintre principalele reproșuri adresate liderului AUR a vizat faptul că demersurile pentru organizarea manifestației ar fi fost făcute de alte persoane, deși Simion și-a exprimat public susținerea pentru protest.
Jurnalista a susținut că situația este cu atât mai sensibilă cu cât, în aceeași zi, este programat meciul de fotbal România–Polonia, iar în Capitală sunt așteptați și suporteri polonezi. Potrivit acesteia, autoritățile ar fi atras atenția asupra necesității unor măsuri suplimentare de siguranță, pentru a preveni eventuale incidente.
Alexandrescu a precizat că nu contestă dreptul oamenilor de a protesta, însă a avertizat că o eventuală provocare ar putea transforma o manifestație pașnică într-un incident cu urmări grave.
Acuzații privind riscurile participării la protest
Anca Alexandrescu i-a reproșat lui George Simion că vorbește despre dreptul cetățenilor de a ieși în stradă, dar nu ar explica suficient de clar ce consecințe pot exista în cazul unei manifestații care nu are avizul autorităților.
Anca Alexandrescu, întrebări despre mesajele trimise de AUR pentru mobilizarea participanților
Un alt subiect abordat de realizatoare a fost cel al mesajelor transmise telefonic pentru mobilizarea oamenilor la protest. Alexandrescu a spus că mai multe persoane din anturajul său ar fi primit astfel de SMS-uri și a cerut explicații despre proveniența numerelor de telefon.
Anca Alexandrescu contestă schimbarea datei protestului
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a vorbit și despre schimbarea datei manifestației, susținând că protestul ar fi fost mutat de la 21 noiembrie la 14 noiembrie în urma unor interese politice. Ea l-a acuzat pe liderul AUR că ar încerca să se asocieze cu acțiunea fără să își asume în mod direct organizarea acesteia.
Alexandrescu a susținut că schimbarea datei i-ar fi convenit liderului AUR și în contextul evenimentelor organizate de partid. Totodată, ea a lansat critici la adresa modului în care sunt organizate unele dintre aceste evenimente, afirmând că participarea presupune plata unor taxe.
Protestul de sâmbătă, 14 noiembrie, a fost anunțat în contextul tensiunilor legate de dreptul la adunare publică și de susținerea lui Călin Georgescu. George Simion a transmis că manifestația va avea loc în fața Primăriei Capitalei, începând cu ora 10:00, iar Nicolae Voiculeț a anunțat separat demersuri pentru un protest programat la ora 14:00, în fața Palatului Parlamentului.