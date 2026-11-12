Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan îi dă replica lui George Simion: ”Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat joi seară la acuzațiile lansate de președintele AUR, George Simion, potrivit cărora șeful statului ar fi intervenit pentru oprirea protestului organizat în weekend în Capitală. „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?”, a declarat liderul de la Cotroceni.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News