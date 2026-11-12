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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan îi dă replica lui George Simion: ”Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 nov. 2026, 22:13

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat joi seară la acuzațiile lansate de președintele AUR, George Simion, potrivit cărora șeful statului ar fi intervenit pentru oprirea protestului organizat în weekend în Capitală. „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?”, a declarat liderul de la Cotroceni.

Nicușor Dan: ”Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?”

Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică: «Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?» Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu, nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu

a spus Nicușor Dan, după ce a fost întrebat despre acuzaţiile liderului AUR că ar fi intervenit pentru oprirea protestului din Capitală.

George Simion a afirmat miercuri că România se apropie tot mai mult de regimurile dictatoriale, iar acest lucru a devenit evident după conferinţa de presă susţinută de preşedintele Nicuşor Dan.

Deşi atributul său constituţional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră şi a românilor care sunt alături de noi

a transmis George Simion într-o postare video pe Facebook.

George Simion: ”Nu abdicăm de la principiile noastre”

Totodată, liderul AUR a menționat că, în calitate de șef al opoziției, consideră că este de datoria sa să fie în stradă, alături de români.

Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele. Fac totuşi un apel la toate instituţiile statului român să ofere ajutor în desfăşurarea protestului în bune condiţii, fără intimidări şi fără provocatori veniţi din partea sistemului. Fac un apel şi la români. Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioşii creştini ortodoxi. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilejul unora să-şi facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor şi violenţelor la care suntem supuşi prin aceleaşi mijloace, tot prin violenţă. Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroşi. Nu vă temeţi, niciodată dictatorii nu au sfârşit bine. Dar vă rog să daţi dovadă şi de smerenie, dar şi de demnitate. Ne vedem sâmbătă

a completat Simion.
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