Mihai Fifor, atac dur la Bolojan: firmele nu și-au primit banii de la stat, dar s-au trezit cu ANAF la ușă

Deputatul PSD Mihai Fifor critică modul în care Guvernul Bolojan a tratat firmele românești și acuză statul că le-a cerut antreprenorilor să își plătească taxele la timp, în timp ce el a întârziat luni întregi plata facturilor. Social-democratul susține că firmele care au executat lucrări pentru primării, consilii județene și spitale au rămas fără banii cuveniți, dar s-au trezit cu ANAF la ușă. Acesta vorbește și despre un mecanism de compensare de până la 2 miliarde de lei, prin care ar putea fi reduse datoriile către firme.
Mihai Fifor acuză Guvernul Bolojan că a blocat economia și a pus presiune pe antreprenori
Într-un mesaj publicat joi pe Facebook, deputatul PSD Mihai Fifor susține că statul nu poate cere disciplină fiscală antreprenorilor atât timp cât el însuși nu își respectă obligațiile de plată. Social-democratul acuză fostul Guvern Bolojan că a blocat economia prin majorarea taxelor, încetinirea investițiilor și amânarea plăților pentru lucrările și serviciile contractate. Fifor consideră că, în acest fel, statul și-a transferat propriile probleme financiare asupra firmelor românești, care au fost nevoite să suporte costurile facturilor rămase neachitate.
Firme neplătite și locuri de muncă în pericol. Fifor: „Blocajele s-au propagat în lanț”
Potrivit deputatului PSD, întârzierile la plată au avut consecințe în întreaga economie. Firmele care nu și-au primit banii de la stat au ajuns, la rândul lor, în situația de a nu-și putea plăti furnizorii, iar investițiile au fost amânate. Mihai Fifor atrage atenția că aceste blocaje au afectat resursele financiare ale companiilor și au pus în pericol locurile de muncă. El susține că reducerea datoriilor statului către mediul de afaceri și deblocarea activității firmelor se numără printre obiectivele asumate de PSD prin programul de guvernare.
Mecanism de compensare de 2 miliarde de lei. Cererile pot fi depuse până pe 25 noiembrie
Mihai Fifor a explicat că, prin mecanismul de compensare solicitat de PSD și pus în aplicare de Ministerul Finanțelor, până la 2 miliarde de lei din datoriile restante ale autorităților locale și ale spitalelor către firme pot fi compensate cu obligațiile fiscale ale acestora. Deputatul subliniază că nu este vorba despre cheltuieli noi ale statului, ci despre datorii deja existente, pe care instituțiile publice trebuie să le achite.
Potrivit datelor ministrului Finanțelor, invocate de social-democrat, peste 97% dintre arieratele statului se regăsesc la nivelul primăriilor, consiliilor județene și spitalelor locale. Autoritățile care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de acest mecanism au la dispoziție până pe 25 noiembrie pentru a depune cererile. Sumele vor fi repartizate în ordinea înregistrării solicitărilor, până la epuizarea plafonului de 2 miliarde de lei.