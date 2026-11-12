Mihai Fifor, atac dur la Bolojan: firmele nu și-au primit banii de la stat, dar s-au trezit cu ANAF la ușă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 nov. 2026, 09:32

Deputatul PSD Mihai Fifor critică modul în care Guvernul Bolojan a tratat firmele românești și acuză statul că le-a cerut antreprenorilor să își plătească taxele la timp, în timp ce el a întârziat luni întregi plata facturilor. Social-democratul susține că firmele care au executat lucrări pentru primării, consilii județene și spitale au rămas fără banii cuveniți, dar s-au trezit cu ANAF la ușă. Acesta vorbește și despre un mecanism de compensare de până la 2 miliarde de lei, prin care ar putea fi reduse datoriile către firme.

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