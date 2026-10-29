Prima rectificare bugetară din 2026: bani pentru Sănătate, salarii și investiții. Deficitul rămâne la 6,2% din PIB

Publicat 29 oct. 2026, 22:37 Actualizat 29 oct. 2026, 22:39

Ministerul Finanțelor a publicat joi seara, 29 octombrie, în transparență decizională proiectul de Ordonanță de urgență privind prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2026, informează un comunicat de presă transmis de instituția condusă de Alexandru Nazare. Potrivit sursei citate, proiectul asigură fondurile necesare pentru serviciile medicale și medicamente, pentru drepturile salariale și pentru cheltuielile sociale, "prin redistribuirea resurselor în funcție de execuția bugetară pe primele nouă luni și de necesarul estimat până la sfârșitul anului". Astfel, se alocă bani pentru ministerele Muncii, Agriculturii, Sănătății, Afacerilor Interne și pentru Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate, iar autoritățile locale primesc peste 2,7 miliarde de lei suplimentar din sumele defalcate de TVA. La polul opus, se taie bani din bugetele mai multor ministere, dar și de la Curtea de Conturi. Potrivit unui comunicat remis tot joi seara, de Guvern, premieurl Luca Niculescu va participa vineri, 30 octombrie, de la ora 12.00, la o ședință a Executivului. La începutul ședinței de Guvern, Niculescu va avea o intervenție, care va fi transmisă live.

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