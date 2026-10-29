Acuzații grave la TAROM. Narcis Pașcu avertizează că problemele financiare vor afecta angajații în 2027
Compania TAROM
Acuzații grave privind viitorul companiei naționale TAROM, lansate de liderul sindical Narcis Pașcu, în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu. Acesta susține că bugetul companiei pentru anul 2026 nu a fost aprobat nici până la sfârșitul lunii octombrie și avertizează că întârzierile ar putea avea consecințe directe asupra salariaților în 2027.
Sindicalistul îi critică pe Radu Miruță, Oana Gheorghiu și Cristian Ghinea, cărora le reproșează pozițiile exprimate în legătură cu viitorul operatorului aerian. Declarațiile vin într-un moment important pentru TAROM, care trebuie să demonstreze Comisiei Europene că poate deveni viabilă financiar, pentru a proteja ajutorul de stat de 95,3 milioane de euro.
Bugetul TAROM pentru 2026 nu este aprobat nici acum. Avertismentul lansat de Narcis Pașcu
Narcis Pașcu a declarat că a participat, din partea Confederației Sindicatelor Democratice din România, la o ședință a Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, unde a cerut explicații despre situația financiară a operatorului aerian. Potrivit liderului sindical, bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 nu fusese aprobat nici până la momentul discuțiilor, deși anul se apropie de final.
Pașcu a criticat deciziile luate anterior la nivelul ministerului și a atras atenția că lipsa unui buget aprobat complică planificarea activității companiei. Situația are un istoric mai vechi, după ce, în luna mai, Radu Miruță, pe atunci ministru interimar al Transporturilor, a respins proiectul de buget prezentat de conducerea TAROM și a cerut refacerea estimărilor financiare, considerând că veniturile prognozate nu erau realiste.
Sindicaliștii avertizează că problemele TAROM se vor răsfrânge asupra angajaților în 2027
Liderul sindical a vorbit și despre riscurile legate de planul de restructurare, care trebuie discutat cu reprezentanții Comisiei Europene. Narcis Pașcu se teme că întârzierile în aprobarea bugetului și în transmiterea documentelor necesare ar putea prelungi perioada de incertitudine financiară, iar efectele s-ar putea resimți anul viitor. În intervenția sa, acesta a făcut referire la posibilitatea extinderii planului de restructurare cu încă doi ani, dar și la dificultățile care ar putea apărea pentru salariați în cazul în care situația nu este clarificată.
Miruță, Oana Gheorghiu și Cristian Ghinea, în centrul acuzațiilor. Ce le reproșează sindicalistul
Narcis Pașcu a criticat pozițiile exprimate în spațiul public de Radu Miruță, Oana Gheorghiu și Cristian Ghinea, considerând că mesajele negative despre situația TAROM pot afecta încrederea în companie. Sindicalistul susține că operatorul aerian are o importanță strategică pentru România și că discuțiile despre eventuale dificultăți financiare trebuie însoțite de soluții concrete pentru redresare.
Criticile sale apar pe fondul unor declarații publice diferite despre viitorul companiei. În timp ce Radu Miruță și Oana Gheorghiu au susținut anterior necesitatea restructurării și continuării activității TAROM, Cristian Ghinea a avertizat, la sfârșitul lunii septembrie, că operatorul ar putea intra în faliment în următoarele șase luni. Compania a respins ulterior această perspectivă, precizând că își continuă activitatea.
TAROM riscă să piardă ajutorul de stat de peste 95 de milioane de euro. Termenul-limită se apropie
Problemele semnalate de Narcis Pașcu vin într-un context financiar complicat pentru TAROM. În aprilie 2024, Comisia Europeană a aprobat un ajutor de restructurare în valoare de aproximativ 95,3 milioane de euro, destinat readucerii companiei la viabilitate economică. Planul presupune reducerea costurilor, optimizarea rutelor, modernizarea flotei și îmbunătățirea rezultatelor financiare, iar o parte dintre obligațiile asumate trebuie îndeplinite până la 31 decembrie 2026.
În luna iulie, Radu Miruță a avertizat că România riscă recuperarea ajutorului de stat dacă TAROM nu demonstrează că poate funcționa sustenabil. Fostul ministru a susținut atunci că managementul anterior nu respectase calendarul de restructurare și a cerut elaborarea unui plan revizuit. Detalii despre bugetul TAROM respins de Radu Miruță au fost prezentate încă din luna mai, când conducerea companiei a primit solicitarea de a reface calculele financiare.
Ce planuri are Guvernul pentru TAROM. Este luată în calcul atragerea unui investitor în 2027
Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 prevede continuarea restructurării TAROM și prezentarea în fața Comisiei Europene a unui plan de afaceri revizuit, care să susțină viabilitatea companiei. Documentul include și posibilitatea atragerii unui investitor strategic în anul 2027, prin cedarea unui pachet minoritar de acțiuni, cuprins între 20% și 49%, sau chiar a unuia majoritar.
În același timp, sunt prevăzute măsuri pentru menținerea activităților de mentenanță și a rutelor interne considerate esențiale. Noul ministru al Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a declarat pe 19 octombrie că TAROM nu se va închide și că autoritățile vor încerca să obțină prelungirea planului de restructurare. În acest context, avertismentul sindicaliștilor pune din nou în discuție necesitatea clarificării situației financiare a companiei și a măsurilor care vor fi aplicate în anul următor.
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