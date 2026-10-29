Acuzații grave la TAROM. Narcis Pașcu avertizează că problemele financiare vor afecta angajații în 2027

Publicat 29 oct. 2026, 07:42 Sursă Realitatea PLUS

Acuzații grave privind viitorul companiei naționale TAROM, lansate de liderul sindical Narcis Pașcu, în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu. Acesta susține că bugetul companiei pentru anul 2026 nu a fost aprobat nici până la sfârșitul lunii octombrie și avertizează că întârzierile ar putea avea consecințe directe asupra salariaților în 2027.

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