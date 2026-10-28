Tot mai mulți români nu mai fac față ratelor la bancă! Cererile de renegociere au crescut cu 60%

Publicat 28 oct. 2026, 12:16 Sursă Realitatea PLUS

Tot mai mulți români întâmpină dificultăți în plata ratelor și încearcă să obțină condiții mai avantajoase de la bănci. În primele nouă luni din 2026, cererile de renegociere a creditelor au crescut cu 60% față de aceeași perioadă a anului trecut. Oamenii vor dobânzi mai mici, rate lunare mai ușor de suportat și posibilitatea de a-și refinanța împrumuturile. În timp ce băncile au acceptat sute de solicitări de negociere, instituțiile financiare nebancare (IFN) nu au acceptat niciun dosar de conciliere prin CSALB, conform Realitatea PLUS.

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