Premierul Luca Niculescu a anunțat prelungirea reducerii accizei la motorină cu cel puțin trei luni

Publicat 28 oct. 2026, 07:23 Actualizat 28 oct. 2026, 07:25

Românii care alimentează cu motorină scapă, cel puțin pentru moment, de o nouă scumpire la pompă. Premierul Luca Niculescu a anunțat marți, 27 octombrie, că măsura de reducere a accizei la motorină va fi prelungită cu „cel puțin trei luni”, ceea ce înseamnă că prețurile carburanților vor fi menținute la un nivel mai redus pe parcursul sezonului rece. Eliminarea facilității fiscale ar fi putut duce la o creștere de aproximativ 85 de bani pe litru, împingând prețul motorinei spre 11,75 lei/litru.

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