TNF 2026: Industria rămâne cel mai profitabil domeniu din clasamentul companiilor de top

Scris de Catalina Anghel Publicat: 27 oct. 2026, 10:04

Industria își consolidează poziția de cel mai profitabil sector în Topul Național al Firmelor 2026, cu un profit din exploatare de 9,58 miliarde de euro, echivalentul a 36,12% din profitul total al companiilor clasate. Totodată, cifra de afaceri a firmelor industriale a crescut cu 5,88%, până la 99,76 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR).

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