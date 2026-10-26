SURSE: Pensiile ar putea fi majorate în două tranșe, începând de la 1 ianuarie. Guvernul caută surse de finanțare

Publicat 26 oct. 2026, 19:37 Actualizat 26 oct. 2026, 19:39 Sursă Realitatea PLUS

Pensiile ar putea fi majorate în două tranșe, începând de la 1 ianuarie. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Realitatea PLUS, executivul caută în prezent surse de finanțare pentru a susține creșterea pensiilor, în condițiile în care, de anul viitor, România nu va mai beneficia de fonduri suplimentare din PNRR.

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