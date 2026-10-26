SURSE: Pensiile ar putea fi majorate în două tranșe, începând de la 1 ianuarie. Guvernul caută surse de finanțare

Pensiile ar putea fi majorate în două tranșe, începând de la 1 ianuarie. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Realitatea PLUS, executivul caută în prezent surse de finanțare pentru a susține creșterea pensiilor, în condițiile în care, de anul viitor, România nu va mai beneficia de fonduri suplimentare din PNRR.
Pensiile ar putea fi majorate în două tranșe, începând de la 1 ianuarie
Guvernul analizează posibilitatea unei majorări în două etape, astfel încât să poată asigura fondurile necesare pentru plata pensiilor majorate.
Deocamdată, nu este clar când vor fi identificate sursele de finanțare. Executivul nu și-ar dori să introducă taxe noi, însă ia în calcul inclusiv impozitarea unor domenii care nu au fost vizate până acum de astfel de măsuri, pentru a atrage venituri suplimentare la buget.
Ministerul Finanțelor analizează în prezent aceste variante, în cadrul pregătirilor pentru bugetul de anul viitor. Banii suplimentari ar putea fi utilizați atât pentru majorarea pensiilor, cât și pentru creșterea altor venituri.
Câți bani au pierdut pensionarii în cei doi ani fără indexare
În cei doi ani în care pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, pensionarii au pierdut sume importante, raportat la veniturile pe care le-ar fi încasat dacă majorările ar fi fost aplicate.
Estimările Realitatea PLUS arată că pierderile pot depăși 12.000 de lei în cazul unor pensionari, în funcție de valoarea pensiei și de evoluția prețurilor. Practic, înghețarea pensiilor a redus puterea de cumpărare a seniorilor, care au fost nevoiți să facă față unor costuri tot mai mari cu aceleași venituri lunare.
O eventuală majorare de 7% în 2027 ar aduce bani în plus la pensie, însă nu ar recupera automat sumele pierdute în cei doi ani anteriori fără indexare. Creșterea ar însemna un venit lunar mai mare, dar efectele scumpirilor acumulate s-ar resimți în continuare în bugetele pensionarilor.
Situația este cu atât mai dificilă pentru seniorii cu pensii mici, pentru care cea mai mare parte a veniturilor se duce pe cheltuielile esențiale. Alimentele, medicamentele și facturile trebuie plătite indiferent de valoarea pensiei, iar scumpirile reduc tot mai mult banii disponibili pentru celelalte nevoi.