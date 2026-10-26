Ninge pe Transalpina! Drumarii avertizează șoferii: drumul dintre Rânca și Obârșia Lotrului se închide de la ora 18 | VIDEO

Ninsoarea a pus stăpânire pe Transalpina, iar drumarii le recomandă şoferilor să îşi echipeze corespunzător maşinile pentru condiţii de iarnă, înainte de a porni spre zonele montane. Circulaţia rutieră pe DN 67C, între Rânca şi Obârşia Lotrului, a fost închisă luni, de la ora 18:00, din cauza condiţiilor meteo.
Ninsoarea a adus primele probleme pe șoselele montane, iar Transalpina a fost închisă temporar circulației. Măsura a intrat în vigoare luni, 26 octombrie 2026, de la ora 18:00, pe tronsonul DN 67C dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Drumarii avertizează că vremea nefavorabilă poate menține drumul închis în următoarele zile, iar momentul redeschiderii nu poate fi stabilit deocamdată.
Porțiunea dintre Rânca și Obârșia Lotrului este închisă temporar din 26 octombrie 2026, ora 18:00
Avertismentul transmis de DRDP Craiova vizează riscul deplasării pe drumuri montane acoperite cu zăpadă, în condiții de iarnă. Șoferii sunt sfătuiți să nu circule pe astfel de sectoare fără ca autovehiculele să fie echipate corespunzător, inclusiv cu anvelope de iarnă. Separat, circulația pe sectorul Transalpinei dintre Rânca și Obârșia Lotrului este închisă temporar din 26 octombrie 2026, ora 18:00, iar reluarea traficului depinde de evoluția vremii și de condițiile de siguranță.
Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, precipitațiile sub formă de ninsoare au afectat zona montană, iar echipele de intervenție acționează cu utilaje de deszăpezire. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările pe drumurile acoperite cu zăpadă dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.
Ninsorile au ajuns și pe Transfăgărășan, unde temperaturile au coborât sub zero grade Celsius. Evoluția condițiilor meteorologice și siguranța circulației vor determina când va putea fi redeschis sectorul montan al Transalpinei.