Ninge pe Transalpina! Drumarii avertizează șoferii: drumul dintre Rânca și Obârșia Lotrului se închide de la ora 18 | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 oct. 2026, 18:43

Ninsoarea a pus stăpânire pe Transalpina, iar drumarii le recomandă şoferilor să îşi echipeze corespunzător maşinile pentru condiţii de iarnă, înainte de a porni spre zonele montane. Circulaţia rutieră pe DN 67C, între Rânca şi Obârşia Lotrului, a fost închisă luni, de la ora 18:00, din cauza condiţiilor meteo.

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