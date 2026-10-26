Când vor putea circula clujenii cu metroul. Termenul de finalizare a întregii magistrale

Metroul din Cluj-Napoca are un nou contract de finanțare, semnat de municipalitate cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru Componenta 1 a Magistralei I. Documentul prevede cheltuieli eligibile de aproximativ 1,86 miliarde de lei, susținute din fonduri europene, de la bugetul de stat și din contribuția locală. Calendarul acestei etape include realizarea a 8,8 kilometri de linie până la sfârșitul anului 2029, în timp ce finalizarea întregii magistrale este prevăzută pentru august 2032.
Contractul a fost încheiat prin Programul Transport 2021–2027, în cadrul finanțărilor dedicate mobilității sustenabile în nodurile urbane. Proiectul face parte din Prioritatea 6, destinată îmbunătățirii transportului în marile aglomerări urbane.
Noua formulă de finanțare urmează demersurilor pentru continuarea investiției începute în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ce finanțare primește metroul din Cluj
Valoarea totală înscrisă în contractul de finanțare este de 10.868.456.068,38 lei, echivalentul a aproximativ două miliarde de euro. Această cifră nu reprezintă însă suma acordată din fonduri europene.
Cheltuielile eligibile prin actualul program se ridică la 1.856.780.470,55 lei, aproximativ 357 de milioane de euro. Potrivit datelor prezentate de Primăria Cluj-Napoca, finanțarea eligibilă este împărțită astfel:
aproximativ 1,578 miliarde de lei din fonduri europene nerambursabile;
aproximativ 241,4 milioane de lei de la bugetul de stat;
peste 37,1 milioane de lei din contribuția municipiului Cluj-Napoca.
Diferența de peste nouă miliarde de lei față de valoarea totală a contractului este încadrată la cheltuieli neeligibile. Prin urmare, valoarea contractului, bugetul eligibil și contribuția europeană reprezintă sume distincte, care nu trebuie confundate.
Ce lucrări sunt prevăzute și ce trebuie realizat până în 2029
Proiectul aferent Componentei 1 vizează 17,8 kilometri de linie de metrou. Dintre aceștia, 8,8 kilometri ar trebui realizați până la sfârșitul anului 2029, conform obiectivelor etapei finanțate prin Programul Transport 2021–2027.
Acest termen nu reprezintă data de finalizare a întregii magistrale. În configurația completă, proiectul metroului din Cluj prevede un traseu de 21,03 kilometri, cu 19 stații și un depou.
Distincția dintre cele două calendare este importantă: anul 2029 privește obiectivele etapei finanțate prin actualul program european, în timp ce pentru întreaga investiție este indicat un termen ulterior.
Pe unde va circula Magistrala I de metrou
Magistrala I este proiectată să deservească axa vest–est a zonei metropolitane, asigurând legătura dintre Florești și principalele cartiere ale municipiului Cluj-Napoca. Traseul va conecta, de asemenea, zona centrală cu zonele în care sunt concentrate locurile de muncă și serviciile.
Potrivit administrației locale, investiția urmărește să ofere o alternativă la deplasările cu autoturismul și să reducă timpul petrecut în trafic, inclusiv pentru navetiști.
Proiectul prevede și integrarea metroului cu celelalte mijloace de transport public. Obiectivul este facilitarea deplasărilor în zona metropolitană și a accesului la locurile de muncă și serviciile publice, concomitent cu reducerea aglomerației și a poluării generate de traficul rutier.
Când este prevăzută finalizarea întregului metrou din Cluj
Pentru realizarea completă a magistralei, documentația indică o durată de 108 luni și un termen de finalizare în august 2032.
„Durata de realizare a investiției complete prevăzută în proiect este de 108 luni, respectiv august 2032”, se arată în documentul citat.
Semnarea contractului stabilește cadrul de finanțare pentru componenta inclusă în Programul Transport. Respectarea termenelor va depinde însă de evoluția lucrărilor și de îndeplinirea obiectivelor asumate pentru fiecare etapă.