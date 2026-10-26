Când vor putea circula clujenii cu metroul. Termenul de finalizare a întregii magistrale

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 08:32

Metroul din Cluj-Napoca are un nou contract de finanțare, semnat de municipalitate cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru Componenta 1 a Magistralei I. Documentul prevede cheltuieli eligibile de aproximativ 1,86 miliarde de lei, susținute din fonduri europene, de la bugetul de stat și din contribuția locală. Calendarul acestei etape include realizarea a 8,8 kilometri de linie până la sfârșitul anului 2029, în timp ce finalizarea întregii magistrale este prevăzută pentru august 2032.

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