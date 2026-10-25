Unic la Loto 6/49! Au ieșit trei numere consecutive la extragerea de duminică, 25 octombrie 2026

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 22:30

Loteria Română a organizat duminică, 25 octombrie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerea Loto 6/49 a atras atenția printr-o combinație neobișnuită: trei numere consecutive au apărut printre cele șase numere extrase. Tragerile au avut loc după ce, la extragerile de joi, 22 octombrie, au fost acordate peste 23.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 19,78 milioane de lei.

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