Unic la Loto 6/49! Au ieșit trei numere consecutive la extragerea de duminică, 25 octombrie 2026

Loteria Română a organizat duminică, 25 octombrie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerea Loto 6/49 a atras atenția printr-o combinație neobișnuită: trei numere consecutive au apărut printre cele șase numere extrase. Tragerile au avut loc după ce, la extragerile de joi, 22 octombrie, au fost acordate peste 23.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 19,78 milioane de lei.
Numerele câștigătoare la Loto 6/49, duminică, 25 octombrie 2026
La tragerea Loto 6/49 de duminică, jucătorii au avut de urmărit o combinație care include trei numere consecutive: 27, 28 și 29.
Numerele extrase la Loto 6/49: 39, 10, 33, 27, 29, 28.
Apariția celor trei numere consecutive reprezintă un element neobișnuit al combinației extrase, însă nu modifică probabilitatea matematică a unei anumite combinații într-o tragere aleatorie.
Iată rezultatele complete ale extragerilor Loto organizate duminică, 25 octombrie 2026:
- Loto 6/49: 39, 10, 33, 27, 29, 28
- Noroc: 9, 2, 4, 7, 5, 2, 4
- Joker: 8 – 10, 39, 20, 16, 1
- Noroc Plus: 3, 0, 9, 0, 4, 2
- Loto 5/40: 8, 22, 12, 21, 1, 16
- Super Noroc: 8, 0, 0, 3, 1, 4
Fondul de câștiguri la Loto 6/49, suplimentat cu 500.000 de lei
Pentru tragerea de duminică, Loteria Română a suplimentat cu 500.000 de lei fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49.
Măsura a fost anunțată după ce, la extragerea din 22 octombrie 2026, a fost câștigat marele premiu la categoria I, în valoare de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro.
Biletul norocos a fost completat cu trei variante simple și a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro. Prețul acestuia a fost de 24,50 de lei.
Potrivit informațiilor prezentate de Loteria Română, acesta a fost al treilea premiu de categoria I câștigat la Loto 6/49 în 2026.
Reporturi importante la Noroc, Joker și celelalte jocuri
Pe lângă Loto 6/49, și celelalte jocuri organizate de Loteria Română au avut reporturi importante înaintea extragerilor de duminică.
La Noroc, reportul cumulat depășea 1,51 milioane de lei, echivalentul a peste 283.000 de euro.
La Joker, categoria I avea un report de peste 460.900 de lei, adică mai mult de 86.100 de euro. Pentru categoria a II-a, suma reportată depășea 289.700 de lei.
La Loto 5/40, reportul categoriei a II-a era de peste 39.300 de lei, în timp ce la Super Noroc se înregistra un report cumulat de peste 518.700 de lei, echivalentul a mai mult de 96.900 de euro.
Un alt premiu important, câștigat la Loto 5/40
Tot la tragerea de joi, 22 octombrie 2026, a fost acordat un premiu de categoria I la Loto 5/40, în valoare de 289.656 de lei.
Biletul câștigător a fost jucat online, pe platforma joc-loto.loto.ro.