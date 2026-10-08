LOTO 6/49, 8 octombrie 2026. Premiu de peste 2,4 milioane de euro la tragerea de joi

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 11:07

Joi, 8 octombrie, românii își încearcă din nou norocul la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a Loto 6/49, reportul a depășit 2,4 milioane de euro, iar alte sume importante sunt puse în joc la celelalte categorii.

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