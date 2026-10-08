LOTO 6/49, 8 octombrie 2026. Premiu de peste 2,4 milioane de euro la tragerea de joi

Joi, 8 octombrie, românii își încearcă din nou norocul la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a Loto 6/49, reportul a depășit 2,4 milioane de euro, iar alte sume importante sunt puse în joc la celelalte categorii.
Jucătorii Loto au din nou motive să-și verifice biletele. Loteria Română anunță reporturi consistente la principalele jocuri, iar la Loto 6/49 categoria I a ajuns la peste 12,84 milioane de lei, adică mai mult de 2,4 milioane de euro. La Joker, marele premiu a trecut de 8,77 milioane de lei.
Pentru tragerea de joi, premiile reportate se adună la mai multe dintre jocurile Loteriei Române. La Loto 6/49, categoria I vine cu un report de peste 12,84 milioane de lei, echivalentul a peste 2,4 milioane de euro.
Și la Joker miza este una importantă. La categoria I este în joc un report de peste 8,77 milioane de lei, adică mai mult de 1,64 milioane de euro.
Norocul se poate schimba și la Noroc
La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 2,28 milioane de lei, respectiv mai mult de 427.100 de euro.
Sume mai mici, dar consistente, sunt reportate și la celelalte jocuri:
Noroc Plus: peste 148.800 de lei;
Loto 5/40: peste 2,2 milioane de lei la categoria I;
Super Noroc: peste 466.800 de lei la categoria I.
Milioane de lei, câștigate la tragerile de duminică
Ultimele trageri au adus și câștiguri importante. Duminică, 4 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 6,04 milioane de lei.
La Noroc, un jucător a obținut un câștig de 86.046 de lei, la categoria a III-a. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.
Tot la Noroc s-a acordat și un premiu spectaculos, de 3.279.807,66 de lei, la categoria N-3. Biletul câștigător a fost cumpărat de la o stație de plată parteneră.
Și Joker a adus un câștig important: premiul de categoria a II-a, în valoare de 365.367,95 de lei, a revenit unui bilet jucat pe bilete.loto.ro.
La Loto 5/40, categoria a II-a a adus un câștig de 125.669 de lei. Biletul norocos a fost jucat prin aplicația mobilă.