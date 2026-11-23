Iarna și-a făcut simțită prezența în Bucovina cu câteva zile înainte de începutul lunii decembrie. Un prim strat de zăpadă s-a așternut pe mai multe drumuri din județul Suceava, iar drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pentru a menține circulația în siguranță. Șoferii sunt avertizați că traficul se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zonele montane ale județului.
Ninsorile au ajuns în Suceava și Neamț: cum au intervenit drumarii
Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, luni dimineață, 23 noiembrie, ninsorile au cuprins zona montană a județelor Suceava și Neamț, în timp ce în zonele joase s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță. În restul regiunii Moldovei au fost semnalate ploi slabe, iar carosabilul a rămas umed.
În timpul nopții, la nivelul DRDP Iași au acționat 48 de autoutilaje, care au împrăștiat 154 de tone de material antiderapant, în special pe drumurile din zona montană. Intervențiile au vizat sectoare de drum precum DN 17, DN 17A, DN 17B și DN 15.
În cursul dimineții, alte 88 de autoutilaje se aflau în acțiune sau patrulare pe drumurile naționale din regiunea Moldovei, pentru prevenirea problemelor cauzate de condițiile meteorologice.
Deszăpezire pe DN 17A, între Ciumârna și Sucevița
Primele intervenții cu utilaje de deszăpezire au avut loc și pe DN 17A, pe sectorul care leagă localitățile Ciumârna și Sucevița, din județul Suceava. Potrivit unei informări publicate tot luni dimineață, 23 noiembrie, de DRDP Iași, pe acest tronson s-au înregistrat ninsori moderate, iar pe carosabilul umed s-a format zăpadă frământată spre acostament.
Echipajele Secției Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc au intervenit cu utilaje dotate cu lamă și au împrăștiat material antiderapant pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.
Cum va fi vremea în următoarele zile și ce recomandări au drumarii
Reprezentanții DRDP Iași avertizează că vremea se va răci în continuare, iar în zona montană sunt prognozate intensificări ale vântului și ninsori viscolite. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece.
Drumarii vor continua patrularea și intervențiile pe drumurile naționale din Moldova, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.