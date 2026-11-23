Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 11:43

Iarna și-a făcut simțită prezența în Bucovina cu câteva zile înainte de începutul lunii decembrie. Un prim strat de zăpadă s-a așternut pe mai multe drumuri din județul Suceava, iar drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pentru a menține circulația în siguranță. Șoferii sunt avertizați că traficul se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zonele montane ale județului.

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