Scris de Catalina Anghel Publicat: 20 nov. 2026, 19:32

„Fără comentarii” pare o formulă sigură atunci când informațiile sunt incomplete, presiunea este mare, iar orice nuanță poate fi interpretată. În practică, tăcerea nu este neutră. Presa, clienții și publicul îi atribuie un sens, iar acel sens poate deveni mai sever decât realitatea pe care organizația încă încearcă să o clarifice.

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