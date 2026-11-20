România bifează un record de care nu are niciun motiv să fie mândră: este pe primul loc în Uniunea Europeană la deprivare materială și socială severă! Aproape unul din șase români se confruntă cu lipsuri grave, iar procentul de 16,8% este de aproape trei ori mai mare decât media europeană, de 6,3%. Nicio altă țară din UE nu înregistrează o situație atât de gravă, România depășind inclusiv Bulgaria și Grecia.
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata deprivării materiale și sociale severe, cu un procent de 16,8%, potrivit datelor prezentate într-un grafic bazat pe informații Eurostat, publicate în 2025. Nivelul înregistrat în țara noastră este de aproape trei ori mai mare decât media europeană, care se situează la 6,3%.
Datele evidențiază diferențe importante între statele membre ale Uniunii Europene, România aflându-se la o distanță considerabilă de țările cu cele mai bune rezultate.
După România, cele mai ridicate rate ale deprivării materiale și sociale severe se înregistrează în Bulgaria, cu 15%, și Grecia, cu 14,9%. Ungaria se află la 8,5%, iar Spania înregistrează 8,1%.
La polul opus, cele mai mici valori sunt raportate de Slovenia, cu 1,9%, urmată de Polonia și Croația, ambele cu 2%. Cipru înregistrează 2,2%, în timp ce Cehia și Olanda au câte 2,6%.
Printre statele cu niveluri reduse se mai numără Finlanda (3,3%), Estonia (3,5%), Suedia (3,9%) și Danemarca (4,5%).
Diferența dintre România și media Uniunii Europene este de 10,5 puncte procentuale. Comparativ cu Slovenia, statul cu cea mai mică rată, România înregistrează un nivel de aproape nouă ori mai ridicat.
Clasamentul scoate în evidență decalajele sociale și economice existente în interiorul Uniunii Europene și poziția îngrijorătoare a României în acest indicator.
Sursa: Eurostat (2025), conform graficului analizat.