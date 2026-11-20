Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 nov. 2026, 16:08

România bifează un record de care nu are niciun motiv să fie mândră: este pe primul loc în Uniunea Europeană la deprivare materială și socială severă! Aproape unul din șase români se confruntă cu lipsuri grave, iar procentul de 16,8% este de aproape trei ori mai mare decât media europeană, de 6,3%. Nicio altă țară din UE nu înregistrează o situație atât de gravă, România depășind inclusiv Bulgaria și Grecia.

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