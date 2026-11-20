Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 nov. 2026, 07:44

Mii de tineri din peste 25 de țări europene sunt așteptați să participe vineri, 20 noiembrie, la proteste organizate sub sloganul „Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!”. Manifestațiile fac parte dintr-o mobilizare internațională coordonată de Youth Strike Coalition și au ca principale revendicări finanțarea educației, accesul la locuințe, protecția socială și combaterea schimbărilor climatice. Organizatorii se opun, totodată, creșterii cheltuielilor militare și politicilor de reînarmare.

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