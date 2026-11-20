Mii de tineri din peste 25 de țări europene sunt așteptați să participe vineri, 20 noiembrie, la proteste organizate sub sloganul „Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!”. Manifestațiile fac parte dintr-o mobilizare internațională coordonată de Youth Strike Coalition și au ca principale revendicări finanțarea educației, accesul la locuințe, protecția socială și combaterea schimbărilor climatice. Organizatorii se opun, totodată, creșterii cheltuielilor militare și politicilor de reînarmare.
În România, protestele sunt anunțate în cinci orașe: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov. În Capitală, manifestația este programată să înceapă la ora 17:00, în Piața Universității, potrivit anunțului publicat de Youth Strike România pe Instagram.
Acțiunile sunt organizate de grupuri de tineri, elevi, studenți și muncitori, care spun că vor să atragă atenția asupra problemelor sociale și economice ce afectează generația lor.
De ce ies tinerii în stradă?
Organizatorii protestelor cer o schimbare a priorităților bugetare, prin direcționarea mai multor fonduri către educație, locuințe și protecție socială, în locul creșterii cheltuielilor pentru apărare. Printre revendicările formulate de grupurile din România se numără alocarea a 6% din PIB pentru învățământ, dezvoltarea fondului de locuințe sociale și creșterea numărului de locuri în căminele studențești. De asemenea, participanții vor să transmită un mesaj împotriva politicilor de austeritate, a militarizării și a efectelor schimbărilor climatice.
Într-o postare de promovare a manifestației din București, Youth Strike România precizează că protestul nu este îndreptat împotriva unei anumite persoane, ci urmărește să aducă în atenție problemele cu care se confruntă tinerii.
Aceștia susțin că generațiile tinere au tot mai puține perspective de viitor și că sunt nevoite să suporte consecințele unor conflicte militare în care nu au avut posibilitatea să își exprime punctul de vedere.
Proteste în cinci orașe din România. Organizatorii vor mobilizarea sindicatelor
În România, manifestațiile sunt pregătite de grupuri locale afiliate mișcării internaționale Youth Strike. Printre acestea se numără Youth Strike România și Comitetul Studenților din Cluj-Napoca, o organizație informală.
Organizatorii din București au precizat pentru HotNews că desfășurarea protestelor va fi diferită în fiecare oraș, în funcție de contextul local și de numărul persoanelor implicate.
Dincolo de manifestațiile din stradă, grupurile din România urmăresc să încurajeze mobilizarea angajaților și a sindicatelor pentru declanșarea unei greve generale, care să implice mai multe sectoare economice.
Aceștia au precizat că manifestațiile sunt gândite ca acțiuni pașnice și au făcut apel la participanți să evite orice provocare sau act de violență.
Peste 25 de țări europene participă la mobilizarea Youth Strike
Protestele din 20 noiembrie sunt coordonate la nivel internațional de Youth Strike Coalition, o coaliție care, potrivit comunicatului publicat pe 11 noiembrie, reunește peste 50 de organizații și grupuri conduse de tineri și studenți.
Manifestații sunt anunțate în sute de orașe din peste 25 de țări europene. Organizatorii estimează că sute de mii de tineri ar putea participa la acțiuni, însă această cifră reprezintă o estimare a coaliției, nu un număr confirmat de participanți.
La nivel internațional, revendicările mișcării vizează:
Oprirea militarizării și a programelor de reînarmare, cu redirecționarea fondurilor către educație și protecție socială;
Eliminarea serviciului militar obligatoriu;
Solidaritate cu populațiile afectate de opresiune, inclusiv palestinienii;
Combaterea schimbărilor climatice și reducerea inegalităților sociale;
Schimbări ale sistemului politic și economic, precum și combaterea autoritarismului și a represiunii.
Youth Strike Coalition critică inclusiv planul european ReArm Europe/Readiness 2030, prin care statele membre ale Uniunii Europene ar putea mobiliza până la 800 de miliarde de euro pentru apărare.
Organizatorii internaționali susțin că investițiile în educație, locuințe și protecție socială ar trebui să reprezinte o prioritate în raport cu majorarea bugetelor militare.
Manifestațiile din 20 noiembrie sunt prezentate de coaliție drept începutul unei campanii care va continua în lunile următoare. Alte acțiuni sunt anunțate pentru 21 și 22 noiembrie.