Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 18:14

Elevii din Vrancea nu vor merge vineri dimineață la cursuri. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis suspendarea activităților cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ, din cauza avertizării Cod roșu de vânt puternic.

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