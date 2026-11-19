Elevii din Vrancea nu vor merge vineri dimineață la cursuri. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis suspendarea activităților cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ, din cauza avertizării Cod roșu de vânt puternic.
Școlile închise în Vrancea, vineri dimineață, sunt măsura decisă de autorități după emiterea avertizării meteorologice de Cod roșu de vânt puternic. Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ din județ până la ora 12:00, hotărârea fiind adoptată joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).
Cursuri suspendate în toate școlile din Vrancea
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a anunțat că măsura se aplică vineri, 20 noiembrie 2026, și privește toate unitățile de învățământ din județ.
„Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea a decis suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţ! Vineri, 20 noiembrie 2026, până la ora 12:00, cursurile cu prezenţă fizică sunt suspendate în toate unităţile de învăţământ din judeţul Vrancea”, a transmis ISU Vrancea.
Decizia a fost oficializată prin Hotărârea CJSU Vrancea nr. 47 din 19 noiembrie 2026 și a fost luată în contextul avertizării de Cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Aceasta este valabilă vineri, în intervalul 01:00–10:00, și anunță intensificări puternice și susținute ale vântului, potrivit Agerpres.
Cum vor fi recuperate cursurile
Inspectoratul Școlar Județean va stabili, împreună cu unitățile de învățământ, cum se vor desfășura și recupera orele care nu vor avea loc vineri dimineață, a precizat ISU Vrancea.
Recomandările pompierilor pentru populație
În condițiile în care vântul puternic poate provoca prăbușirea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare, pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor periculoase.
Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor și panourilor publicitare și să nu parcheze mașinile lângă astfel de obiective. De asemenea, obiectele de pe balcoane, terase și din gospodării care ar putea fi luate de vânt trebuie asigurate.
Populația este îndemnată să urmărească informările oficiale transmise de autorități pe durata avertizării meteorologice.