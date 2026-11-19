Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 nov. 2026, 14:11

Doi cetățeni ai Federației Ruse au obținut cărți de identitate și pașapoarte românești în baza unor documente falsificate, prezentate autorităților din România ca fiind emise de Ambasada României la Madrid. Cei doi au recunoscut faptele în fața procurorilor și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Dosarele au fost trimise spre validare Judecătoriei Suceava, trasmite Parchetul General.

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