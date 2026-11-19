Doi cetățeni ai Federației Ruse au obținut cărți de identitate și pașapoarte românești în baza unor documente falsificate, prezentate autorităților din România ca fiind emise de Ambasada României la Madrid. Cei doi au recunoscut faptele în fața procurorilor și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Dosarele au fost trimise spre validare Judecătoriei Suceava, trasmite Parchetul General.
Potrivit unui comunicat de presă transmis joi, 19 noiembrie, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cei doi inculpați au folosit în mod repetat documente falsificate pentru a obține acte oficiale românești.
Cum au obținut cei doi ruși documentele românești
Certificatele false au fost utilizate pentru transcrierea actelor de naștere în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, atribuirea unor coduri numerice personale (CNP) românești și eliberarea certificatelor de naștere. Ulterior, cei doi au depus cereri la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Dumbrăveni, județul Suceava, unde au prezentat certificatele de cetățenie falsificate și certificatele de naștere eliberate de Consiliul Local Sector 6 București.
Conform procurorilor, documentele prezentate atestau în mod fals calitatea de cetățeni români, ceea ce le-a permis celor doi să obțină cărți de identitate și, ulterior, pașapoarte electronice.
Ce acuzații li se aduc celor doi cetățeni ruși
După declanșarea anchetelor penale, cei doi inculpați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorul de caz. În cazul unuia dintre inculpați, procurorii au stabilit o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, precum și un termen de supraveghere de doi ani. Pentru cel de-al doilea inculpat a fost stabilită o pedeapsă de un an de închisoare, cu renunțarea la aplicarea pedepsei.
Cele două acorduri au fost trimise Judecătoriei Suceava, care trebuie să decidă dacă le admite. Pedepsele propuse prin acorduri nu reprezintă încă hotărâri definitive ale instanței. Cei doi sunt acuzați de uz de fals în formă continuată, complicitate la fals informatic în formă continuată și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.
Parchetul General cere anularea buletinelor și pașapoartelor
Pe lângă soluțiile penale propuse, procurorii au solicitat instanței anularea documentelor obținute în baza certificatelor de cetățenie falsificate.
Cererea vizează certificatele de cetățenie prezentate ca fiind emise de Ambasada României la Madrid, certificatele de naștere românești, cărțile de identitate eliberate de SPCLEP Dumbrăveni și pașapoartele simple electronice emise de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al județului Suceava.
Solicitarea urmează să fie analizată de Judecătoria Suceava, odată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției.