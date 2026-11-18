Publicat 18 nov. 2026, 23:29 Actualizat 18 nov. 2026, 23:49 Sursă Realitatea PLUS

Mutare-surpriză în gruparea generalilor SRI: Florian Coldea a rămas cu firmele de consultanță pe care le deținea alături de Dumitru Cocoru, şi el general în rezervă provenit tot din Serviciul Român de Informaţii.

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