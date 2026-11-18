Mutare-surpriză în gruparea generalilor SRI: Florian Coldea a rămas cu firmele de consultanță pe care le deținea alături de Dumitru Cocoru, şi el general în rezervă provenit tot din Serviciul Român de Informaţii.
Asta după ce, partenerul său de afaceri, i-a cedat toate părţile sociale pe care le-a deţinut în cea de-a doua societate. Afacerile fostului general, trimis în judecată pentru trafic de influență, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, au produs în ultimii ani sume uriașe, cu doar câțiva angajați.
Dumitru Cocoru i-a cedat lui Florian Coldea participațiile din ambele firme
Florian Coldea, fostul număr doi din SRI, a rămas singur la conducerea celor două firme de consultanță, care au adunat aproximativ 20 de milioane de lei profit în doar câțiva ani. Asta după ce Dumitru Cocoru, şi el general în rezervă provenit tot din Serviciul Român de Informaţii, s-a retras din ambele firme și i-a cedat acestuia participațiile de 50% din cele două societăți: Strategic Sys şi Strategic Assets. Tranzacțiile au avut loc în luna august, potrivit Economica.net.
Firmele lui Coldea au acumulat profituri de aproximativ 20 de milioane de lei
Cele două firme de consultanță, controlate acum integral de Florian Coldea, au reușit să obțină profituri uriașe cu doar câțiva angajați. Numai Strategic Sys a înregistrat, în 2023, o cifră de afaceri de 6,12 milioane de lei și un profit net de 4,84 milioane de lei, cu doar patru angajați. În 2021, compania raportase un profit de 4,31 milioane de lei la venituri de 4,48 milioane, o marjă de profit de aproximativ 96%. În total, cele două firme au acumulat profituri nete de aproximativ 20 de milioane de lei între 2020 și 2025, echivalentul a circa patru milioane de euro.
Retragerea lui Cocoru, în contextul anchetei DNA
Coincidență sau nu, generalul Dumitru Cocoru s-a distanțat de Florian Coldea imediat după începerea anchetei DNA. În iunie, 2024, la numai 20 de zile după punerea sub acuzare a lui Florian Coldea, Cocoru a renunțat la funcția de administrator al ambelor societăți. Iar în luna august a acestui an Dumitru Cocoru a făcut pasul definitiv: i-a cedat lui Coldea toate participațiile sale.
Decizia a venit la doar două zile după ce Curtea de Apel București dispusese începerea judecății în dosarul fostului număr doi din SRI, acuzat de trafic de influență, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Afacerile firmelor au înregistrat scăderi după declanșarea anchetei
Odată cu declanșarea anchetei DNA, afacerile generalului în rezervă, Florian Coldea, nu au mai mers ca pe roate. În 2025, Strategic Sys a avut 0 lei afaceri nete, pierdere de aproape 88.000 de lei, datorii totale de circa 85.000 de lei şi zero salariaţi. Asta după ce, cu un an înainte, firma realiza o cifră de afaceri netă de 2,6 milioane de lei. Nici Strategic Assets nu s-a mai bucurat de prea mare succes. În 2025, firma a avut o cifră de afaceri netă de circa 869.000 de lei, cu 30% mai mică decât cea înregistrată în anul 2024.
Traseul banilor, reconstituit în analiza bancară a procurorilor DNA
Analiza bancară reprodusă de procurorii DNA în rechizitoriul dosarului Coldea a scos la iveală o rețea financiară complexă, prin care milioane de euro circulau sub paravanul unor contracte de consultanță și servicii juridice. Strategic Sys a primit peste 1,24 milioane de lei de la Wise Line Consulting, firma fostului general SRI Dumitru Dumbravă, prin 19 transferuri bancare.
La rândul său, Wise Line Consulting ar fi încasat aproximativ 5,2 milioane de lei de la societatea de avocatură Doru Trăilă și Asociații.