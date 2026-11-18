Fumatul în mașină ar putea fi interzis dacă sunt prezenți copii sau femei însărcinate. Ce amenzi propun parlamentarii
Fumatul în mașină ar putea fi interzis în România. Foto: magnific.com
O inițiativă legislativă depusă de două parlamentare USR prevede interzicerea fumatului în autoturismele în care se află minori sau femei însărcinate. Proiectul propune modificarea Legii fumatului și a Codului rutier, iar sancțiunile ar urma să fie similare celor aplicate șoferilor care nu asigură copiii cu centura de siguranță.
Fumatul în mașină ar putea deveni interzis în România atunci când în autoturism se află copii sau femei însărcinate. Două parlamentare USR au depus miercuri o inițiativă legislativă prin care vor să limiteze expunerea acestor categorii la substanțele toxice din fumul de tutun. Propunerea vizează atât modificarea Legii fumatului, cât și a Codului rutier, iar persoanele care nu respectă interdicția ar putea primi amenzi.
Inițiativa a fost anunțată de senatoarea Adelina Dobra și deputata Diana Stoica. Potrivit acestora, măsura urmărește să protejeze sănătatea minorilor și a femeilor însărcinate, care pot fi expuși fumului de țigară în spațiul restrâns al unui autovehicul.
Adelina Dobra a explicat că depunerea proiectului are loc în apropierea a două zile importante pentru tema protecției sănătății: Ziua Națională Fără Tutun și Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată pe 20 noiembrie.
Ce prevede proiectul de lege privind fumatul în mașină
Propunerea legislativă stabilește că fumatul ar urma să fie interzis în orice autovehicul în care se află un minor cu vârsta sub 18 ani sau o femeie însărcinată. Interdicția vizează expunerea pasagerilor vulnerabili la fumul de tutun, indiferent dacă persoana care fumează este șoferul sau un alt ocupant al mașinii.
Inițiatoarele susțin că habitaclul unui autoturism este un spațiu închis și de dimensiuni reduse, în care substanțele nocive din fumul de țigară pot ajunge la concentrații ridicate. Adelina Dobra a atras atenția asupra riscurilor la care sunt supuși copiii atunci când adulții fumează în apropierea lor.
Senatoarea a prezentat și motivul pentru care consideră necesară completarea legislației actuale.
„Astăzi am depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care ne dorim să protejăm sănătatea copiilor şi să interzicem fumatul în autovehicule în prezenţa minorilor şi femeilor însărcinate. Această iniţiativă am depus-o astăzi pentru că suntem în preajma a două zile cu o semnificaţie deosebită. Mâine celebrăm şi marcăm Ziua Naţională Fără Tutun, iar pe 20 noiembrie Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Vrem să tragem şi un semnal de alarmă că sănătatea copilului este deosebit de importantă, iar noi trebuie să facem tot ce ţine de noi, să completăm cadrul legislativ astfel încât aceştia să beneficieze şi să li se apere dreptul la sănătate”, a declarat Adelina Dobra la Parlament.
Ce amenzi ar putea primi șoferii care fumează în prezența copiilor
Proiectul prevede sancționarea contravențională a celor care fumează în mașinile în care se află minori sau femei însărcinate. Parlamentarele propun modificarea Legii fumatului și a Codului rutier, astfel încât încălcarea interdicției să fie sancționată prin măsuri similare celor aplicate în cazul în care copiii nu sunt transportați cu centura de siguranță.
Adelina Dobra a susținut că expunerea la fumul de tutun este cu atât mai periculoasă într-un spațiu închis, precum interiorul unei mașini. Potrivit explicațiilor sale, toxicitatea substanțelor inhalate poate crește de cinci până la zece ori în aceste condiții.
Senatoarea a invocat și exemple din alte state europene în care au fost adoptate măsuri de protecție a copiilor împotriva fumatului pasiv.
Proiectul nu stabilește, în informațiile prezentate la momentul anunțului, cuantumul exact al amenzilor. Acesta urmează să fie clarificat în cadrul prevederilor legislative propuse.
Avertisment cu privire la țigările electronice folosite de copii
Deputata Diana Stoica a atras atenția și asupra răspândirii produselor din tutun și a celor asimilate în rândul minorilor. Potrivit acesteia, tot mai mulți copii folosesc țigări electronice, iar protejarea lor trebuie să țină cont de toate formele de expunere la aceste produse.
Parlamentara a explicat că fumatul într-un autoturism în care se află un copil îl expune pe acesta direct la substanțele inhalate de adult, motiv pentru care consideră necesară introducerea unor sancțiuni.
Diana Stoica a avertizat că fumatul în prezența unui minor nu reprezintă doar un obicei al adultului, ci îl supune și pe copil efectelor nocive ale fumului.
Peste 1,6 milioane de nefumători mor anual din cauza fumului de tutun
Inițiativa parlamentarelor USR este justificată și prin datele Organizației Mondiale a Sănătății privind efectele fumatului pasiv. La nivel mondial, peste 1,6 milioane de persoane care nu fumează mor prematur în fiecare an din cauza expunerii la fumul de tutun.
Dintre acestea, aproximativ 65.000 sunt copii. Datele sunt invocate de inițiatoare pentru a susține necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție a minorilor, inclusiv în spații private precum autoturismele.
Proiectul legislativ a fost depus în Parlament și urmărește modificarea cadrului legal astfel încât fumatul să fie interzis în mașinile în care se află persoane sub 18 ani sau femei însărcinate. Până la adoptarea și intrarea în vigoare a unor eventuale modificări, interdicția propusă nu se aplică.
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