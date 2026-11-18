Publicat 18 nov. 2026, 21:26 Actualizat 18 nov. 2026, 22:08

O inițiativă legislativă depusă de două parlamentare USR prevede interzicerea fumatului în autoturismele în care se află minori sau femei însărcinate. Proiectul propune modificarea Legii fumatului și a Codului rutier, iar sancțiunile ar urma să fie similare celor aplicate șoferilor care nu asigură copiii cu centura de siguranță.

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