Fermierii se opun sacrificării de ovine și cer autorităților să explice de ce nu sunt aplicate și alte măsuri pentru combaterea bolilor care afectează animalele. Ștefan Muscă, fermier și reprezentant al crescătorilor de animale, a criticat deciziile autorităților sanitar-veterinare într-o intervenție la Realitatea PLUS, acuzând lipsa dialogului cu reprezentanții ANSVSA.
Acesta susține că proprietarii de animale nu primesc explicații suficiente despre motivele pentru care sunt sacrificate turme întregi și nici despre posibilitatea vaccinării. Muscă a cerut găsirea unor soluții care să limiteze pierderile fermierilor și să permită reluarea comercializării animalelor.
Ștefan Muscă acuză lipsa de transparență a ANSVSA
În intervenția televizată, fermierul a contestat modul în care sunt gestionate cazurile în care autoritățile decid sacrificarea animalelor. El a făcut referire la un transport de oi care ar fi fost oprit inițial din cauza unor documente considerate insuficiente, dar în care, potrivit afirmațiilor sale, animalele nu ar fi murit.
„N-a murit nicio oaie și acum s-a dus să le omoare”, a afirmat Ștefan Muscă, întrebând de ce animalele nu ar putea fi valorificate prin abatorizare, dacă sunt declarate apte pentru consum.
Fermierul a criticat și lipsa informațiilor privind testele efectuate asupra animalelor și rezultatele acestora. El a susținut că reprezentanții crescătorilor nu primesc răspunsuri clare despre situația animalelor vaccinate și despre momentul în care vor putea relua vânzările.
„De ce nu se dorește vaccinarea?”
Unul dintre principalele argumente invocate de Ștefan Muscă este necesitatea vaccinării, în locul sacrificării animalelor. Acesta a afirmat că în România ar exista vaccinuri primite prin intermediul Uniunii Europene și a întrebat de ce nu au fost folosite mai devreme.
„De ce nu l-au vaccinat acum o săptămână, cu două? De ce tot se dorește să le omorâm?”, a întrebat fermierul în direct la Realitatea PLUS.
Muscă a susținut că sacrificarea animalelor sănătoase provoacă pierderi importante crescătorilor și a cerut oprirea măsurilor pe care le consideră nejustificate. Acesta a invocat și cifra de peste un milion de oi sacrificate, fără să prezinte în intervenție documente sau date oficiale care să confirme acest bilanț.
Fermierii cer explicații și soluții pentru valorificarea animalelor
Ștefan Muscă a mai atras atenția asupra dificultăților economice cu care se confruntă crescătorii înaintea sărbătorilor de iarnă. Fără posibilitatea de a vinde animalele, fermierii trebuie să suporte în continuare costurile de întreținere a efectivelor, fără să știe când vor putea reveni la activitatea obișnuită.
Acesta a pus sub semnul întrebării și modul în care sunt gestionate animalele sacrificate, întrebând de ce carnea care ar fi sigură pentru consum nu poate ajunge în circuitul alimentar, inclusiv în instituții precum spitalele sau căminele pentru vârstnici.
Fermierul a anunțat că urmează să participe la o întâlnire cu reprezentanții mai multor forme asociative din București, pentru a discuta posibile soluții și pentru a stabili ce demersuri pot face crescătorii.
În final, Muscă a cerut autorităților să comunice transparent cu fermierii și să explice criteriile în baza cărora sunt luate deciziile de sacrificare, vaccinare și restricționare a comercializării animalelor.