Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 13:21

Fermierii se opun sacrificării de ovine și cer autorităților să explice de ce nu sunt aplicate și alte măsuri pentru combaterea bolilor care afectează animalele. Ștefan Muscă, fermier și reprezentant al crescătorilor de animale, a criticat deciziile autorităților sanitar-veterinare într-o intervenție la Realitatea PLUS, acuzând lipsa dialogului cu reprezentanții ANSVSA.

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