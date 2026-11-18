Primele secunde ale unui cutremur pot face diferența dintre o sperietură și o accidentare gravă. Specialiștii recomandă ca, atunci când începe seismul, oamenii să nu încerce să fugă din clădire, ci să se adăpostească imediat, să își protejeze capul și gâtul și să aștepte oprirea mișcării. Dacă ajung prinși sub dărâmături, trebuie să încerce să transmită semnale salvatorilor, să își protejeze căile respiratorii de praf și să își păstreze energia.
Ce faci în primele secunde ale unui cutremur
Dacă te afli în locuință sau într-o altă clădire, nu încerca să ajungi la ieșire cât timp pământul se mișcă. Nu folosi liftul, nu coborî pe scări și nu sări pe fereastră sau de pe balcon. Scările se pot deteriora, iar pe traseul spre ieșire poți fi lovit de obiecte căzute, bucăți de tencuială sau geamuri sparte.
Cea mai importantă regulă este: lasă-te la podea, adăpostește-te și ține-te de un obiect solid.
Așază-te în genunchi sau ghemuit, pentru a nu fi dezechilibrat.
Intră sub o masă sau un birou solid și ține-te de picioarele acestuia.
Protejează-ți capul și ceafa cu brațele.
Stai departe de ferestre, oglinzi, biblioteci, dulapuri înalte și obiecte care se pot răsturna.
Dacă nu ai la îndemână o masă rezistentă, așază-te lângă un perete interior, într-o poziție cât mai joasă, și protejează-ți capul.
Dacă ești în pat când începe cutremurul, rămâi acolo și acoperă-ți capul și ceafa cu o pernă, dacă nu există obiecte grele care pot cădea peste tine.
Într-un magazin sau într-un spațiu public, îndepărtează-te de vitrine și de rafturile cu obiecte grele. Nu te îmbulzi spre ieșire. Dacă te afli afară, caută un loc deschis, departe de clădiri, balcoane, stâlpi, copaci și cabluri electrice.
Dacă ești la volan, redu viteza și oprește într-un loc sigur, fără să blochezi drumul. Evită podurile, pasajele și clădirile. Rămâi în mașină până când se oprește mișcarea.
Cum ceri ajutor dacă rămâi blocat sub dărâmături
Dacă ai fost prins sub resturi de construcție sau într-o încăpere din care nu poți ieși, încearcă să îți păstrezi calmul. Nu te grăbi să împingi obiecte grele sau să îndepărtezi bucăți de beton care se pot deplasa și pot provoca o nouă prăbușire.
Primul lucru este să verifici dacă poți respira și dacă ai răni grave. Dacă ai telefonul la îndemână și există semnal, încearcă să suni la 112 și să comunici cât mai clar că ești prins, unde te afli și dacă sunt și alte persoane cu tine.
Dacă nu poți vorbi la telefon sau nu ai semnal, încearcă să transmiți semnale prin zgomote:
Lovește ritmic într-o țeavă, într-un perete sau într-un obiect metalic.
Strigă, sau folosește un fluier, dacă ai unul.
Dacă nu ai altă posibilitate, strigă doar la intervale, pentru a nu-ți consuma inutil energia și pentru a evita inhalarea unei cantități mari de praf.
Trimite un mesaj text unei persoane apropiate, cu informații despre locul în care te afli și situația în care te găsești.
Potrivit ghidului de supraviețuire publicat de Departamentul pentru Situații de Urgență, semnalele sonore repetate pot ajuta echipele de căutare și salvare să localizeze persoanele prinse sub dărâmături.
Cum te protejezi de praf și îți păstrezi energia
Praful rezultat din prăbușirea pereților și a tencuielii poate îngreuna respirația. Dacă ești blocat, acoperă-ți gura, nasul și ochii cu o haină, o eșarfă sau o bucată de material, dacă ai la îndemână.
Încearcă să nu faci mișcări inutile și să nu consumi bateria telefonului cu apeluri repetate sau cu folosirea lanternei mai mult decât este necesar. Folosește telefonul pentru a transmite informații esențiale și păstrează-l disponibil pentru eventualele comunicări cu salvatorii.
Nu aprinde brichete, chibrituri sau lumânări. După un cutremur pot apărea scurgeri de gaze, iar o flacără sau o scânteie poate provoca un incendiu ori o explozie.
Dacă ești prins într-o încăpere, dar ai acces la o fereastră și poți atrage atenția fără să te expui unui pericol suplimentar, poți afișa un material deschis la culoare sau un mesaj mare cu „AJUTOR”.
Ce faci după ce se oprește cutremurul
Oprirea mișcării nu înseamnă că pericolul a trecut. Pot urma replici, iar clădirile afectate se pot prăbuși ulterior. Verifică dacă ești rănit și acordă primul ajutor doar în limita cunoștințelor tale. Dacă trebuie să părăsești clădirea, fă acest lucru cu atenție, fără să folosești liftul și fără să te apropii de zonele avariate.
Nu aprinde lumina dacă suspectezi o scurgere de gaze și nu folosi flacără deschisă. După evacuare, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi și cabluri electrice și urmează instrucțiunile autorităților.