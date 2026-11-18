Publicat 18 nov. 2026, 08:32 Actualizat 18 nov. 2026, 08:34

Primele secunde ale unui cutremur pot face diferența dintre o sperietură și o accidentare gravă. Specialiștii recomandă ca, atunci când începe seismul, oamenii să nu încerce să fugă din clădire, ci să se adăpostească imediat, să își protejeze capul și gâtul și să aștepte oprirea mișcării. Dacă ajung prinși sub dărâmături, trebuie să încerce să transmită semnale salvatorilor, să își protejeze căile respiratorii de praf și să își păstreze energia.

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