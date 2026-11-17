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Social· 1 min citire
Poliția demontează un fals care a provocat panică: adevărul despre femeia „împușcată” pe Faleza Cazinoului din Constanța
Comunicat al IPJ Constanța
Publicat17 nov. 2026, 21:13
Actualizat17 nov. 2026, 21:14
SursăRealitatea.net, Ziua de Constanta
Polițiștii din Constanța dezmint o informație falsă care s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, potrivit căreia o femeie ar fi fost împușcată mortal în cap pe Faleza Cazinoului. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis că presupusul incident este pur și simplu inventat.
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