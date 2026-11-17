Publicat 17 nov. 2026, 21:13 Actualizat 17 nov. 2026, 21:14 Sursă Realitatea.net, Ziua de Constanta

Polițiștii din Constanța dezmint o informație falsă care s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, potrivit căreia o femeie ar fi fost împușcată mortal în cap pe Faleza Cazinoului. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis că presupusul incident este pur și simplu inventat.

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