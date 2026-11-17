Un oraș din România a dat lovitura și a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027
Baia Mare. Foto: Facebook
Baia Mare a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027, devansând alte destinații europene printr-un proiect care pune în valoare tradițiile din Maramureș. Două patinoare, un tren turistic și un spectaculos traseu de lumini se numără printre atracțiile pregătite pentru sărbătorile de iarnă.
Baia Mare, noua destinație europeană de Crăciun. Ce orașe au primit celelalte distincții
România va avea un nou reprezentant în rândul destinațiilor europene premiate pentru felul în care celebrează sărbătorile de iarnă. Baia Mare a obținut titlul de „Oraș European al Crăciunului” pentru 2027, după ce proiectul pregătit de municipalitate a fost apreciat într-o competiție internațională dedicată tradițiilor și manifestărilor organizate în perioada Crăciunului.
Distincția a fost câștigată cu o propunere care reunește mai multe atracții și activități, printre care două patinoare, un traseu de lumini, un tren turistic și evenimente menite să aducă în prim-plan obiceiurile de iarnă din Maramureș.
Celelalte două premii principale au ajuns în Elveția și Croația. Basel a fost desemnată „Capitală Europeană a Crăciunului”, în timp ce localitatea Omiš a primit recunoașterea de „Sat European al Crăciunului”, relatează Euronews.
Premierea celor trei destinații a avut loc în cadrul celei de-a zecea ediții a competiției European Capital of Christmas. Decizia a aparținut unui juriu internațional condus de Danuta Hübner, fost comisar european pentru politică regională.
Organizatorii au acordat și o distincție specială unui proiect transfrontalier din Peninsula Iberică. Inițiativa „Crăciunul spaniol-portughez” reunește două localități vecine, Fuentes de Oñoro, din Spania, și Vilar Formoso, din Portugalia.
Crăciunul sărbătorit de două țări, chiar la graniță. Proiectul care a primit o mențiune specială
Cele două comunități au pus bazele unei sărbători comune în 2023, alături de municipalitatea Almeida. Evenimentele sunt organizate chiar în zona de frontieră dintre Spania și Portugalia, iar programul a fost conceput astfel încât locuitorii și turiștii să participe împreună la manifestările dedicate Crăciunului.
Un brad înalt de 15 metri a fost amplasat chiar pe linia care separă cele două state, iar târgul de sărbători se desfășoară de ambele părți ale graniței.
Programul pregătit de organizatori cuprinde o paradă a celor Trei Magi, ateliere bilingve pentru copii și standuri cu produse alimentare pregătite de producători din zonă. Inițiativa include și acțiuni caritabile, precum strângerea de jucării pentru cei care au nevoie de ajutor, dar și organizarea unor evenimente sportive.
Basel preia titlul de Capitală Europeană a Crăciunului de la Barcelona
În 2027, titlul de „Capitală Europeană a Crăciunului” va ajunge în Elveția. Basel a fost aleasă drept câștigătoare a acestei categorii, urmând să preia distincția de la Barcelona, care a deținut-o anterior.
Orașul elvețian are o experiență îndelungată în organizarea târgurilor de Crăciun. Prima ediție a unui asemenea eveniment a avut loc în 1978, iar manifestarea a devenit între timp o atracție importantă pentru turiștii care vizitează regiunea. În fiecare an, peste un milion de persoane ajung la Basel pentru a descoperi decorurile și căsuțele de sărbători amenajate în Piața Barfüsserplatz și în apropierea bisericii Barfüsserkirche.
Oferta orașului s-a diversificat și printr-un proiect lansat în 2023, intitulat „Zauberhöfe”, tradus prin „curțile magice”. Aceste spații sunt amenajate în centrul istoric în lunile noiembrie și decembrie și sunt decorate special pentru perioada sărbătorilor. Vizitatorii au astfel ocazia să se bucure de atmosfera Crăciunului în locuri mai retrase, departe de aglomerația străzilor centrale.
Un alt punct de atracție este programul artistic de la Theater Basel. În fiecare seară, între 1 și 23 decembrie, publicul poate urmări spectacole cu acces gratuit, organizate în cadrul evenimentului „Advent Days”.
Basel are și o tradiție aparte, care îmbină spiritul sărbătorilor cu acțiunile caritabile. Parada „Harley Niggi-Näggi”, organizată în fiecare an începând din 1999, adună participanți costumați în Moș Crăciun, care traversează centrul orașului pe motociclete Harley-Davidson. Evenimentul are și un scop umanitar, fiind organizat pentru strângerea de fonduri destinate organizațiilor caritabile.
Ce pregătește Baia Mare pentru titlul de Oraș European al Crăciunului 2027
Proiectul care i-a adus orașului Baia Mare distincția europeană mizează pe tradițiile maramureșene și pe caracterul multicultural al comunității. Manifestările dedicate titlului de „Oraș European al Crăciunului” vor începe pe 26 noiembrie 2027 și se vor desfășura până la 10 ianuarie 2028.
Printre principalele atracții anunțate se numără două patinoare și un traseu iluminat, conceput pentru a conecta centrul vechi cu Parcul Mara. Programul va include și numeroase activități prin care vor fi readuse în atenția publicului obiceiurile locale din perioada sărbătorilor de iarnă.
O parte importantă a manifestărilor va avea loc la Muzeul Satului, unde vizitatorii vor putea descoperi tradițiile de Crăciun specifice zonei Maramureșului. În același timp, Piața Libertății, situată în centrul istoric, va găzdui cele mai multe dintre festivitățile pregătite pentru această ocazie.
Parcul Mara va deveni, la rândul său, un punct important al evenimentelor. Aici va fi organizat tradiționalul târg caritabil, coordonat de Direcția de Asistență Socială.
Legătura dintre cele două zone în care se vor desfășura manifestările va fi asigurată de un tren turistic special amenajat pentru perioada sărbătorilor. Acesta va permite deplasarea vizitatorilor între centrul istoric și parc, integrând cele două spații într-un circuit dedicat Crăciunului.
Diversitatea comunității din Baia Mare, unul dintre punctele forte ale proiectului
Un aspect care a contat în evaluarea candidaturii orașului a fost modul în care organizatorii au pus în valoare diversitatea etnică și culturală a comunității locale.
Baia Mare are o istorie îndelungată de conviețuire între mai multe grupuri etnice. De secole, aici trăiesc români, maghiari, germani, evrei și romi, iar în ultimii ani comunitatea locală s-a îmbogățit și prin sosirea unor familii din Ucraina.
Juriul competiției a remarcat felul în care această diversitate este integrată în proiectul dedicat sărbătorilor de iarnă. Inițiativa urmărește să aducă împreună locuitorii orașului, folosind Crăciunul drept prilej pentru întâlniri și manifestări la care să participe oameni cu origini și tradiții diferite.
Potrivit organizatorilor, Baia Mare își dorește ca sărbătorile să devină o experiență împărtășită de întreaga comunitate, fără diferențe legate de proveniența locuitorilor. Cei care au conceput proiectul au descris inițiativa drept „o operă a inimii”.
Un sat croat cu numai 11 locuitori atrage zeci de mii de vizitatori de Crăciun
A treia distincție importantă a competiției European Capital of Christmas a fost acordată localității Omiš, din Croația. Aceasta a câștigat titlul de „Sat European al Crăciunului” datorită unui proiect organizat în jurul satului de sărbători Nart.
Locul are doar 11 locuitori permanenți, toți făcând parte din familia Lučić. Cu toate acestea, în perioada Crăciunului, localitatea devine o atracție turistică importantă, primind zeci de mii de oameni veniți să vadă amenajările și să participe la evenimente.
Principalul punct de interes este un traseu de aproximativ doi kilometri, decorat cu peste cinci milioane de lumini LED. În timpul Adventului, în jur de 70.000 de vizitatori ajung în sat pentru a admira instalațiile luminoase și pentru a lua parte la programul festiv.
Oferta include momente de muzică tradițională dalmată, cunoscută sub numele de „klapa”, dar și o reprezentare a Nașterii Domnului în care rolurile sunt interpretate de persoane reale. Vizitatorii pot găsi preparate realizate de cel puțin zece ferme de familie și pot vizita un adăpost în care sunt crescute peste 150 de animale.
Programul este completat de participarea unor ansambluri folclorice, formații muzicale și trupe de teatru, care contribuie la atmosfera sărbătorilor.
Întregul sat de Crăciun se întinde pe o suprafață de aproape 40.000 de metri pătrați. Instalațiile luminoase au fost amplasate de-a lungul aleilor deja existente, printre copaci și ziduri tradiționale construite din piatră.
Decorațiuni realizate manual, păstrate și refolosite de la un an la altul
Un alt element care a atras atenția juriului în cazul proiectului croat a fost preocuparea pentru reducerea risipei. O mare parte dintre decorațiunile folosite în satul de Crăciun sunt confecționate manual, din materiale naturale sau reciclate.
Organizatorii nu renunță la acestea după încheierea sărbătorilor. Ornamentele sunt păstrate, reparate atunci când este nevoie și utilizate din nou în anii următori, astfel încât materialele să nu fie irosite.
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