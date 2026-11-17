Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 16:16

Baia Mare a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027, devansând alte destinații europene printr-un proiect care pune în valoare tradițiile din Maramureș. Două patinoare, un tren turistic și un spectaculos traseu de lumini se numără printre atracțiile pregătite pentru sărbătorile de iarnă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre targ craciunoras craciun