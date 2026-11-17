Reguli noi pentru comercializarea cărnii de porc, cu aproximativ cinci săptămâni înainte de Crăciun. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat marți, 17 noiembrie, un proiect de ordin care stabilește un termen de valabilitate de maximum opt zile pentru carnea proaspătă, calculat de la data sacrificării animalului. Măsura urmărește să împiedice vânzarea cărnii decongelate drept produs proaspăt și să îi protejeze atât pe cumpărători, cât și pe producătorii români. Proiectul se află în consultare publică.
Carnea proaspătă de porc ar putea avea un termen de valabilitate de maximum 8 zile
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pregătit, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), noi reguli privind vânzarea cărnii de porc în România. Potrivit proiectului, carnea comercializată drept proaspătă, care nu a fost supusă niciunui tratament de conservare, ar urma să aibă un termen de valabilitate de cel mult opt zile de la sacrificarea animalului, cu condiția păstrării în stare refrigerată.
Florin Barbu a explicat că această limită este necesară pentru a elimina interpretările privind prospețimea produselor și pentru a împiedica eventualele practici comerciale înșelătoare. Termenul de opt zile ar urma să fie calculat de la momentul sacrificării, nu de la data la care carnea ajunge în magazin sau este expusă la raft.
Această prevedere vizează comercializarea cărnii de porc și nu trebuie confundată cu o recomandare privind păstrarea produsului în frigiderul de acasă. Pentru consumatori rămân importante termenul de valabilitate înscris pe ambalaj și respectarea condițiilor de depozitare.
Carnea decongelată nu va mai putea fi prezentată drept proaspătă. Ce trebuie să știe cumpărătorii
Una dintre principalele probleme pe care Ministerul Agriculturii încearcă să le combată este comercializarea cărnii care a fost congelată și ulterior decongelată sub aparența unui produs proaspăt. Autoritățile vor reguli mai clare pentru identificarea produselor la raft, astfel încât cumpărătorii să poată face diferența între carnea proaspătă și cea care a trecut printr-un proces de congelare.
Ministrul susține că noile prevederi urmăresc și protejarea producătorilor români de concurența neloială. Problema a fost semnalată în repetate rânduri de crescătorii de animale, care reclamă că unele produse din import, congelate și ulterior decongelate, ajung să fie comercializate în condiții care dezavantajează carnea proaspătă provenită din fermele autohtone.
Când ar putea intra în vigoare noile reguli pentru carnea de porc
Proiectul de ordin privind măsurile sanitare veterinare și de siguranță alimentară aplicabile cărnii de porc proaspete și congelate a fost publicat pentru consultare publică pe site-ul Ministerului Agriculturii. Documentul urmărește protejarea sănătății populației și prevenirea practicilor care îi pot induce în eroare pe consumatori.
Persoanele fizice, organizațiile și instituțiile interesate pot transmite în scris opinii, sugestii sau propuneri în termen de zece zile de la publicarea proiectului. Cei care doresc să formuleze observații trebuie să indice articolele la care se referă, data transmiterii și datele de contact ale expeditorului.
Deocamdată, termenul de valabilitate de maximum opt zile reprezintă o prevedere propusă, nu o regulă nouă intrată deja în vigoare. Aplicarea acesteia va depinde de finalizarea procedurilor de adoptare și de publicarea actului normativ. Anunțul vine înaintea sărbătorilor de iarnă, perioadă în care cererea pentru carnea de porc crește semnificativ, iar autoritățile urmăresc ca produsele care ajung pe mesele românilor să fie comercializate și etichetate corect.