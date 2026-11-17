Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 nov. 2026, 13:31

Reguli noi pentru comercializarea cărnii de porc, cu aproximativ cinci săptămâni înainte de Crăciun. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat marți, 17 noiembrie, un proiect de ordin care stabilește un termen de valabilitate de maximum opt zile pentru carnea proaspătă, calculat de la data sacrificării animalului. Măsura urmărește să împiedice vânzarea cărnii decongelate drept produs proaspăt și să îi protejeze atât pe cumpărători, cât și pe producătorii români. Proiectul se află în consultare publică.

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