Publicat 17 nov. 2026, 09:57 Sursă Realitatea PLUS

România este plină de oameni frumoși și buni, care, în ciuda greutăților vieții, nu și-au pierdut dragostea față de semeni și credința în Dumnezeu. Unul dintre aceștia este Moș Pavel, un bătrân cu o poveste de viață impresionantă, care privește în urmă cu emoție la anii tinereții și vorbește cu recunoștință despre Dumnezeu, despre care spune că l-a ocrotit mereu. Mesajul său pentru români este unul simplu, dar plin de înțelepciune: ”Trebuie să ne iubim”.

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