România este plină de oameni frumoși și buni, care, în ciuda greutăților vieții, nu și-au pierdut dragostea față de semeni și credința în Dumnezeu. Unul dintre aceștia este Moș Pavel, un bătrân cu o poveste de viață impresionantă, care privește în urmă cu emoție la anii tinereții și vorbește cu recunoștință despre Dumnezeu, despre care spune că l-a ocrotit mereu. Mesajul său pentru români este unul simplu, dar plin de înțelepciune: ”Trebuie să ne iubim”.
Moș Pavel: ”Dumnezeu m-a ferit”
Ajuns cioban la doar 20 de ani, Moș Pavel, acum în vârstă de 90 de ani, povestește că a avut grijă de sute de oi, ajungând la un moment dat chiar și la turme de 1.000 de animale.
Deși a petrecut ani întregi pe munți, departe de casă și de oameni, bătrânul cu ochii ca cerul spune că Dumnezeu l-a ocrotit la fiecare pas. Mai mult, acesta mărturisește că, în toți anii petrecuți printre turme, nu s-a întâlnit niciodată cu lupii sau cu urșii.
Moș Pavel: ”Trebuie să ne iubim”
Dincolo de anii petrecuți la stână, în vârful muntelui” bătrânul transmite și un mesaj simplu, dar profund, către oameni și anume, să nu uite să se iubească și să fie mai buni unii cu alții.
Astăzi, povestea lui Moș Pavel este mai mult decât o amintire despre viața grea a ciobanilor de altădată. Este mărturia unui om care a muncit o viață întreagă, a înfruntat singurătatea munților și a străbătut țara, păstrându-și credința și recunoștința.
Poate că anii i-au adus multe încercări, dar Moș Pavel a rămas cu o convingere pe care o rostește simplu, că Dumnezeu nu l-a părăsit niciodată.