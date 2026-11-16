Misiunea de neutralizare a dronelor din Marea Neagră, întreruptă din cauza condițiilor meteo

Publicat 16 nov. 2026, 18:26 Actualizat 16 nov. 2026, 18:28 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Operațiunea Armatei Române de verificare și neutralizare a două drone descoperite în Marea Neagră a fost suspendată după doar câteva ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat, că starea mării a împiedicat intervenția echipelor specializate trimise în largul coastelor de la Mangalia și Sfântu Gheorghe, unde au fost localizate dronele.

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