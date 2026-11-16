Misiunea de neutralizare a dronelor din Marea Neagră, întreruptă din cauza condițiilor meteo

Operațiunea Armatei Române de verificare și neutralizare a două drone descoperite în Marea Neagră a fost suspendată după doar câteva ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat, că starea mării a împiedicat intervenția echipelor specializate trimise în largul coastelor de la Mangalia și Sfântu Gheorghe, unde au fost localizate dronele.
Misiunea a fost abandonată din cauza condițiilor meteo
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că operațiunea de evaluare și neutralizare a resturilor de drone semnalate în Marea Neagră a fost suspendată temporar din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile.
Două echipe de specialiști au fost trimise în larg
Misiunea a fost lansată luni, 16 noiembrie 2026, după ce Armata Română a decis trimiterea a două echipe de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) pentru a verifica două obiecte identificate în derivă în Marea Neagră.
Prima intervenție urma să aibă loc la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, unde o echipă a Forțelor Navale Române trebuia să evalueze și, dacă era necesar, să neutralizeze resturile unei drone. Militarii au fost transportați la bordul șalupei maritime MAI 3064 a Gărzii de Coastă.
O a doua echipă EOD a fost trimisă către zona Sfântu Gheorghe, la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române, pentru verificarea unui al doilea obiect suspect identificat pe mare.
Dronele au fost observate de un avion militar francez
Prezența celor două drone a fost semnalată duminică de o aeronavă Atlantique 2 a Marinei Naționale Franceze, aflată în misiune de supraveghere în regiunea Mării Negre.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, unul dintre obiecte a fost observat la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, iar al doilea la aproximativ 53 de mile marine est de zona Chituc.
Autoritățile române urmează să reia operațiunile imediat ce starea mării va permite desfășurarea în siguranță a misiunilor de identificare și neutralizare a eventualelor elemente explozive aflate la bordul dronelor.