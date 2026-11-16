Indemnizațiile de chirie pentru militari și polițiști ar putea fi majorate. Anunțul vicepremierului Marian Neacșu

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 13:46

Vicepremierul Marian Neacșu a anunțat luni că Guvernul analizează posibilitatea deblocării și actualizării sumelor acordate cadrelor militare și polițiștilor pentru plata chiriei, indemnizații care nu au mai fost majorate de mai mulți ani, precizând că va face toate demersurile necesare pentru aplicarea măsurii, în condițiile menținerii unei politici fiscale prudente.

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