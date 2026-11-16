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Indemnizațiile de chirie pentru militari și polițiști ar putea fi majorate. Anunțul vicepremierului Marian Neacșu

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 13:46

Vicepremierul Marian Neacșu a anunțat luni că Guvernul analizează posibilitatea deblocării și actualizării sumelor acordate cadrelor militare și polițiștilor pentru plata chiriei, indemnizații care nu au mai fost majorate de mai mulți ani, precizând că va face toate demersurile necesare pentru aplicarea măsurii, în condițiile menținerii unei politici fiscale prudente.

Veniturile pentru chirii, neactualizate de ani de zile

În prezent, există o diferență mare între sumele decontate pentru plata chiriilor și prețurile de pe piața imobiliară, care au crescut semnificativ în ultimii ani. Vicepremierul Marian Neacșu a precizat că situația nu este singulară, întrucât mai multe categorii de venituri au rămas înghețate în diferite perioade.

Nu sunt singurele categorii de venituri care sunt înghețate la diferite orizonturi de timp. Asta a făcut parte din politicile guvernamentale de la fiecare moment

a declarat vicepremierul.

Guvernul analizează actualizarea sumelor

Potrivit social-democratului, Executivul va lua în calcul identificarea unor soluții pentru veniturile și indemnizațiile care nu au mai fost actualizate, iar printre acestea se numără și sumele acordate pentru chirii angajaților din structurile de apărare și ordine publică.

Vicepremierul a recunoscut că nivelul actual al chiriilor este considerabil mai ridicat față de cel din perioada în care au fost stabilite plafoanele de decontare.

Întrebat dacă poate garanta că sumele vor fi majorate începând de anul viitor, Marian Neacșu a spus că va face toate demersurile care țin de atribuțiile sale, însă a subliniat că decizia depinde și de resursele bugetare disponibile.

Voi putea să dau asigurări că voi face toate demersurile care depind de mine pentru lucrul ăsta, dar nu sunt nici posesorul bugetului, nu sunt nici executorul bugetului central. Voi încerca, alături de colegii mei, să avem în același timp o politică fiscală chibzuită, dar în același timp oamenii să nu sufere

a mai spus vicepremierul.
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