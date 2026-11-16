Bucureștiul își schimbă ritmul când vine frigul. Unde se mută distracția după ce se lasă seara

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 nov. 2026, 12:50

Când temperaturile încep să scadă, Bucureștiul nu devine neapărat mai liniștit. Doar își schimbă decorul. Terasele se golesc treptat, plimbările lungi prin parc sunt înlocuite de ieșiri mai scurte, iar serile care până nu demult se terminau în Centrul Vechi ajung să fie petrecute în cafenele, restaurante, săli de cinema sau la spectacole.

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