Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie. Calendarul zilelor cu dezlegare la pește

Credincioșii intră duminică în Postul Nașterii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului. Biserica îi îndeamnă să pună accent nu doar pe înfrânarea alimentară, ci și pe rugăciune, slujbe și fapte bune.
Postul Nașterii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Crăciunului, începe în fiecare an pe 15 noiembrie și durează 40 de zile. În 2026, prima zi de post este duminică, iar credincioșii ortodocși se vor pregăti spiritual pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos prin rugăciune, înfrânare și fapte de milostenie.
Potrivit calendarului ortodox, în cele șase săptămâni de post sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește. Această perioadă de pregătire duhovnicească se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, când credincioșii respectă ultima zi de post înaintea marelui praznic.
Calendarul zilelor cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026
Postul Nașterii Domnului este considerat unul dintre cele patru mari posturi de peste an și are o rânduială alimentară mai puțin strictă decât Postul Paștelui. Astfel, pe parcursul celor 40 de zile, credincioșii au mai multe ocazii în care pot consuma pește, conform calendarului bisericesc.
În 2026, cele 14 zile cu dezlegare la pește sunt următoarele:
Noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 și 30.
Decembrie: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19.
Prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului este pe 21 noiembrie, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Intrarea în biserică a Maicii Domnului, una dintre sărbătorile importante din calendarul creștin-ortodox.
Ce sărbători importante sunt în Postul Nașterii Domnului
Pe lângă zilele cu dezlegare la pește, perioada postului cuprinde mai multe sărbători importante pentru Biserica Ortodoxă.
Pe 30 noiembrie este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, iar pe 6 decembrie credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății.
Calendarul bisericesc din această perioadă include și pomenirea a două sfinte femei românce canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025.
Este vorba despre Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Șaguna, prăznuită pe 1 decembrie, și Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești, pomenită pe 19 decembrie.
Când se încheie Postul Crăciunului în 2026
Ultima zi a Postului Nașterii Domnului este 24 decembrie, Ajunul Crăciunului. În această zi, credincioșii păstrează rânduiala postului și se pregătesc pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată pe 25 decembrie.
Dincolo de restricțiile alimentare, Postul Crăciunului are o semnificație spirituală profundă. Biserica îi îndeamnă pe credincioși să acorde mai mult timp rugăciunii, să participe la slujbele religioase și să fie mai aproape de persoanele aflate în nevoie.
Prin post, pocăință, milostenie și fapte bune, creștinii sunt chemați să își pregătească sufletul pentru întâmpinarea uneia dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății: Nașterea Domnului.