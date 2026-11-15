Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie. Calendarul zilelor cu dezlegare la pește

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 10:04

Credincioșii intră duminică în Postul Nașterii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului. Biserica îi îndeamnă să pună accent nu doar pe înfrânarea alimentară, ci și pe rugăciune, slujbe și fapte bune.

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