Ce se întâmplă cu pensiile din 2027, când intră în vigoare indexarea și cine poate primi bani în plus

Publicat 14 nov. 2026, 13:49 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii din România ar putea beneficia de venituri mai mari începând cu 1 ianuarie 2027, în timp ce autoritățile vin cu noi precizări despre recalcularea pensiilor, plata drepturilor restante și condițiile de pensionare anticipată. Șefa Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a oferit explicații, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, după controversele privind pensiile presupus calculate greșit și întârzierile apărute în procesul de recalculare.

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