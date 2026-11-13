Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești

Ministerul Apărării Naționale a anunțat vineri seară că sistemele de supraveghere radar au detectat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, la sud-est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert,
Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol
Potrivit MApN, cele două aeronave F-16 se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană și au decolat pentru gestionarea situației aeriene semnalate de sistemele de supraveghere radar.
În urma detectării țintei, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea.
A fost emis mesaj RO-Alert
Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert la ora 21:53, prin care locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați cu privire la situația semnalată.
Recomandările autorităților pentru populație în cazul unei alerte aeriene
Pe fondul riscurilor generate de războiul din Ucraina și al incidentelor în care drone sau fragmente ale acestora pot ajunge pe teritoriul României, autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile transmise prin mesajele RO-Alert și să adopte măsurile necesare pentru siguranța lor.
La primirea unei alerte aeriene, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul, să se adăpostească în clădiri și să evite deplasările în aer liber până la transmiterea unor noi informații oficiale.
De asemenea, cetățenii trebuie să evite apropierea de obiecte zburătoare prăbușite sau de eventuale resturi și fragmente metalice care ar putea proveni de la drone. Acestea nu trebuie atinse sau manipulate, întrucât pot reprezenta un pericol.
Orice astfel de descoperire trebuie semnalată imediat la numărul unic de urgență 112, fără ca persoanele care identifică obiectele să încerce să intervină asupra lor.
Totodată, autoritățile recomandă urmărirea informărilor oficiale și respectarea instrucțiunilor transmise prin sistemul RO-Alert, până la încetarea stării de alertă.