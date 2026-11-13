Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 22:20

Ministerul Apărării Naționale a anunțat vineri seară că sistemele de supraveghere radar au detectat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, la sud-est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert,

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