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Accident grav în Iași! O persoană a fost prinsă sub plăci de marmură în timp ce descărca un camion

Incident în Iași / Sursa foto - ISU

Incident în Iași / Sursa foto - ISU

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 21:09

Intervenție de urgență, vineri, în localitatea Uricani, din comuna Miroslava, județul Iași. O persoană a fost prinsă sub mai multe plăci de marmură în timpul operațiunilor de descărcare a unui camion. Pompierii au intervenit pentru salvarea victimei, care a fost găsită în stare de inconștiență.

Alarma a fost dată după ce plăcile de marmură au căzut peste persoana care participa la descărcarea transportului. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.

Pompierii au intervenit cu autospeciale și un echipaj de terapie intensivă mobilă

La locul accidentului au acționat salvatorii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială destinată intervenției și descarcerării.

De asemenea, a fost trimis un echipaj de terapie intensivă mobilă, pregătit să acorde îngrijiri medicale de urgență victimei, arată news.ro.

Intervenția a fost una dificilă, pompierii fiind nevoiți să îndepărteze plăcile de marmură pentru a ajunge la persoana prinsă sub acestea.

Victima a fost scoasă de sub marmură în stare de inconștiență

Salvatorii militari au reușit să extragă persoana de sub plăcile de marmură și au predat-o echipajului medical de terapie intensivă mobilă.

Potrivit ISU Iași, victima era inconștientă în momentul în care a fost preluată de medici, urmând să primească asistență medicală de specialitate.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul din Uricani urmează să fie stabilite.

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