Accident grav în Iași! O persoană a fost prinsă sub plăci de marmură în timp ce descărca un camion

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 21:09

Intervenție de urgență, vineri, în localitatea Uricani, din comuna Miroslava, județul Iași. O persoană a fost prinsă sub mai multe plăci de marmură în timpul operațiunilor de descărcare a unui camion. Pompierii au intervenit pentru salvarea victimei, care a fost găsită în stare de inconștiență.

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