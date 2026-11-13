Doi elevi au ajuns la spital după ce au vapat în apropierea școlii. Dispozitivele ar fi fost oferite de un coleg

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 19:51

Incident grav într-o unitate de învățământ din Sectorul 4 al Capitalei, unde doi elevi de clasa a VIII-a au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău în urma folosirii unor dispozitive de tip vape. Potrivit conducerii școlii, acestea ar fi fost primite de la un coleg și utilizate în afara instituției de învățământ.

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