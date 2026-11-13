Doi elevi au ajuns la spital după ce au vapat în apropierea școlii. Dispozitivele ar fi fost oferite de un coleg

Incident grav într-o unitate de învățământ din Sectorul 4 al Capitalei, unde doi elevi de clasa a VIII-a au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău în urma folosirii unor dispozitive de tip vape. Potrivit conducerii școlii, acestea ar fi fost primite de la un coleg și utilizate în afara instituției de învățământ.
Situația a declanșat o anchetă a poliției și a stârnit îngrijorare în rândul părinților, care se tem că elevii ar putea avea acces tot mai ușor la produse sau substanțe periculoase.
Doi copii au început să se simtă rău după ce s-au întors în clase
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții școlii, mai mulți elevi din clasa a VIII-a ar fi folosit dispozitive de vapat în apropierea unității de învățământ. Acestea ar fi ajuns în posesia copiilor prin intermediul unui coleg.
Problemele au apărut după ce elevii s-au întors la ore. Unul dintre băieți a fost dus la cabinetul medical de mama sa, în timp ce al doilea a fost găsit de profesoara de serviciu în toaleta școlii, unde vomita.
Conducerea unității de învățământ a solicitat intervenția cadrelor medicale și a poliției. Cei doi elevi au fost transportați la spital pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.
Doi elevi au sărit gardul școlii. Părinții au fost chemați de urgență
Incidentul a fost urmat și de un alt episod care a atras atenția conducerii. Doi elevi au încercat să plece din incinta școlii, sărind gardul. Aceștia au fost găsiți și aduși înapoi de dirigintă, iar familiile lor au fost chemate la unitatea de învățământ.
Între timp, cazul a ajuns în atenția polițiștilor, care urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și ce au folosit elevii.
Analizele medicale nu au indicat, până acum, substanțe interzise
Familia unuia dintre băieți a transmis școlii un document medical din care reiese că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate substanțe interzise.
Cu toate acestea, cauza exactă a stării de rău nu poate fi stabilită cu certitudine înainte de obținerea rezultatelor analizelor de sânge. Până atunci, nu există o confirmare că elevii ar fi consumat și alte substanțe în afara produselor de vapat.
Lecții de prevenție pentru elevii de gimnaziu
În urma celor întâmplate, conducerea școlii a anunțat că va organiza activități de informare și prevenire pentru elevi, în colaborare cu polițiștii de la structurile de Siguranță Școlară.
Cazul a reaprins discuțiile dintre părinți privind accesul minorilor la dispozitive de vapat și riscurile asociate utilizării acestora, dar și necesitatea unor măsuri mai ferme de prevenție în mediul școlar.