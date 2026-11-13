Vlad Bălțățeanu și-ar fi recunoscut fapta în fața psihiatrului. Dezvăluirile avocatului familiei Valentinei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 nov. 2026, 13:33

Apar noi dezvăluiri în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei, susține că Vlad Băltățeanu, bărbatul acuzat că a ucis-o, ar fi recunoscut în fața medicului psihiatru că a lovit-o cu o coadă de mătură. Acesta ar fi povestit și ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, susținând că a descoperit-o fără viață a doua zi dimineață. Avocatul a prezentat și noi detalii despre probele strânse de anchetatori.

Distribuie articolul