Vlad Bălțățeanu și-ar fi recunoscut fapta în fața psihiatrului. Dezvăluirile avocatului familiei Valentinei

Apar noi dezvăluiri în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei, susține că Vlad Băltățeanu, bărbatul acuzat că a ucis-o, ar fi recunoscut în fața medicului psihiatru că a lovit-o cu o coadă de mătură. Acesta ar fi povestit și ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, susținând că a descoperit-o fără viață a doua zi dimineață. Avocatul a prezentat și noi detalii despre probele strânse de anchetatori.
Vlad Băltățeanu ar fi recunoscut că a lovit-o pe Valentina. Ce i-a povestit medicului psihiatru
La aproape două luni de când trupul Valentinei Tănăsie a fost descoperit într-o valiză pe râul Olt, noi informații ies la iveală în dosarul crimei. Adrian Cuculis, avocatul familiei tinerei, a dezvăluit la emisiunea lui Dan Capatos că Vlad Băltățeanu ar fi povestit, în timpul evaluării psihiatrice, cum s-ar fi desfășurat conflictul dintre cei doi. Potrivit avocatului, bărbatul ar fi susținut că Valentina l-a lovit inițial cu o coadă de mătură, după care obiectul s-a rupt, iar el a lovit-o de mai multe ori.
Avocatul familiei victimei a redat declarația pe care Vlad Băltățeanu ar fi făcut-o în fața medicului psihiatru.
Avocatul familiei: Vlad Băltățeanu și-ar fi recunoscut fapta, dar susține că nu își amintește totul
Adrian Cuculis susține că medicul psihiatru a consemnat faptul că Vlad Băltățeanu recunoaște fapta, însă acesta pretinde că nu își amintește în totalitate cum s-au petrecut evenimentele. Noile informații sunt importante pentru desfășurarea anchetei, în condițiile în care, anterior, bărbatul nu recunoscuse că a ucis-o pe Valentina, iar una dintre variantele prezentate în spațiul public era aceea că tânăra ar fi fost găsită deja fără viață în locuință.
Potrivit avocatului, Băltățeanu ar fi descris acum agresiunea și loviturile pe care i le-ar fi aplicat tinerei. Aceste declarații ar fi fost făcute în cadrul evaluării psihiatrice, iar anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care Valentina și-a pierdut viața, prin raportarea lor la probele din dosar.
Sânge descoperit în valiza în care se afla trupul Valentinei. Ce probe au strâns anchetatorii
Adrian Cuculis a oferit noi detalii și despre cercetările efectuate de polițiști. Potrivit avocatului, anchetatorii au verificat locuința în care se aflau cei doi, zona în care a fost găsită valiza, dar și autoturismul folosit de Vlad Băltățeanu. Traseul parcurs de bărbat ar fi fost reconstituit cu ajutorul imaginilor video și al celorlalte probe strânse în timpul cercetărilor.
Un alt element important din dosar îl reprezintă urmele de sânge descoperite în valiza în care se afla trupul Valentinei. Avocatul susține că acestea ar permite obținerea unor probe ADN care să fie analizate în raport cu celelalte dovezi. Totodată, acesta a precizat că medicii legiști au documentat în detaliu leziunile victimei, inclusiv prin aproximativ 150 de fotografii realizate în timpul necropsiei.
Valentina a fost găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, pe 22 septembrie
Trupul Valentinei Tănăsie a fost descoperit pe 22 septembrie 2026, într-o valiză care plutea pe râul Olt. Vlad Băltățeanu, partenerul tinerei, a devenit principalul suspect în ancheta deschisă pentru omor. Bărbatul a fugit inițial din România, însă ulterior s-a predat autorităților din Elveția și a fost adus în țară.