Panică în Zalău! 30 de oameni, evacuați după prăbușirea unei podele. Blocul avea extinderi făcute fără autorizație

Momente de panică într-un cartier din Zalău, unde 30 de persoane, printre care opt copii, au fost evacuate preventiv după ce podeaua unei construcții improvizate, amplasate în curtea interioară a unui bloc, s-a prăbușit în subsol. Noi detalii transmise de autorități arată că imobilul avea mai multe extinderi realizate fără autorizație. Inspectoratul de Stat în Construcții a trimis reprezentanți la fața locului, iar două dintre persoanele evacuate au cerut sprijin pentru cazare.
Panică la un bloc din Zalău. O podea de aproximativ 20 de metri pătrați s-a prăbușit în subsol
Incidentul s-a produs joi, 12 noiembrie, în jurul orei 16:35, la blocul A24, situat pe Bulevardul Mihai Viteazul, la numărul 76. Pompierii au fost solicitați să intervină după ce pardoseala unei construcții improvizate din curtea interioară a imobilului s-a prăbușit în subsol. Potrivit primelor constatări, surparea a afectat o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Incidentul a avut loc în zona uneia dintre cele șapte scări de bloc alipite care formează ansamblul de locuințe.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Zalău, cu o autospecială de stingere și una de descarcerare, dar și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj. În urma verificărilor, salvatorii au stabilit că în construcția afectată nu locuia nimeni și că nicio persoană nu a fost prinsă sub dărâmături. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă accesul în zona afectată a fost restricționat, iar autoritățile au luat măsuri pentru protejarea locatarilor.
Blocul avea extinderi realizate fără autorizație. Ce au descoperit autoritățile
Noile informații transmise de ISU Sălaj arată că imobilul are parter și patru etaje, iar ulterior construirii sale au fost realizate extinderi neautorizate. Potrivit publicației locale Sălajul Liber, spațiul în care s-a produs prăbușirea nu ar fi fost, de fapt, un apartament, așa cum indicau primele informații, ci o construcție care ar fi aparținut unui spațiu comercial din imobil. Împrejurările în care aceasta a fost amenajată, legalitatea lucrărilor și cauzele prăbușirii urmează să fie stabilite de autoritățile competente.
La locul incidentului au ajuns și reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, iar operatorii Delgaz Grid și Electrica au fost anunțați. Poliția Locală a asigurat perimetrul, în timp ce pompierii au verificat zona afectată și au luat măsuri pentru prevenirea unor eventuale incendii. Autoritățile continuă evaluarea imobilului pentru a stabili dacă prăbușirea a afectat siguranța clădirii și ce măsuri suplimentare sunt necesare pentru protejarea locatarilor.
30 de persoane, printre care opt copii, au fost evacuate. Doi locatari au cerut ajutor pentru cazare
Din cauza incidentului, pompierii au dispus evacuarea preventivă a persoanelor care locuiesc în apartamentele situate la parterul celor două blocuri vizate. În total, 30 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele, dintre care 22 de adulți și opt minori. Două dintre acestea au solicitat sprijinul autorităților pentru asigurarea cazării în noaptea de joi spre vineri, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj.
Evaluarea situației este în desfășurare, iar autoritățile urmează să decidă, în funcție de rezultatele verificărilor, dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru siguranța imobilului și a persoanelor evacuate. Deocamdată, nu a fost comunicat un termen la care locatarii afectați se vor putea întoarce în apartamente.