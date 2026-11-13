Panică în Zalău! 30 de oameni, evacuați după prăbușirea unei podele. Blocul avea extinderi făcute fără autorizație

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 08:56

Momente de panică într-un cartier din Zalău, unde 30 de persoane, printre care opt copii, au fost evacuate preventiv după ce podeaua unei construcții improvizate, amplasate în curtea interioară a unui bloc, s-a prăbușit în subsol. Noi detalii transmise de autorități arată că imobilul avea mai multe extinderi realizate fără autorizație. Inspectoratul de Stat în Construcții a trimis reprezentanți la fața locului, iar două dintre persoanele evacuate au cerut sprijin pentru cazare.

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